Phường Bạch Mai: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình

Tại Ngày hội, đại diện ba tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 12 Nguyễn Thị Mai Xuân đã ôn lại truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc và chặng đường lịch sử vẻ vang 96 năm của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: B.Duy

Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 12 cũng nêu bật ý nghĩa của Ngày hội năm nay gắn liền với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước; khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống từ gia đình và cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa chúc mừng đại diện các tổ dân phố tại Ngày hội. Ảnh: B.Duy

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận trong nhân dân ba tổ dân phố.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai gắn với chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nếp sống văn hóa. Tinh thần tương thân, tương ái, sự sẻ chia với gia đình chính sách, người có công và những hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được phát huy. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và tự quản ở khu dân cư được duy trì. Việc hướng dẫn kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích mới cũng được quan tâm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng trao khen thưởng tới các gia đình tiêu biểu. Ảnh: B.Duy

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Trần Thị Phương Hoa mong muốn nhân dân ba tổ dân phố vun đắp tình đoàn kết, nghĩa tình xóm giềng; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh từ mỗi gia đình; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phát huy tinh thần tự quản trong giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các ngõ phố và khu vực sinh hoạt chung

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân cùng bàn bạc, thống nhất và tham gia giải quyết công việc chung. Những bất cập về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn dân sinh cần được rà soát, phân định rõ việc cộng đồng có thể chủ động giải quyết và nội dung cần kiến nghị chính quyền xử lý. Đặc biệt, cần hỗ trợ người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ tiếp cận dịch vụ công và tiện ích số, bảo đảm chuyển đổi số thực sự mang lại thuận lợi cho người dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao khen thưởng tới các gia đình tiêu biểu. Ảnh: B.Duy

Đối với công tác Mặt trận, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các Ban Công tác Mặt trận và tổ chức đoàn thể tiếp tục sâu sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; lựa chọn nội dung vận động phù hợp với đặc điểm từng tổ dân phố; chủ động phản ánh, kiến nghị và giám sát việc giải quyết các vấn đề dân sinh. Cùng với đó, quan tâm hỗ trợ cán bộ Mặt trận ở cơ sở, phát huy vai trò các chi hội đoàn thể. Cán bộ Mặt trận phải thực sự gần dân, hiểu dân, có uy tín và trách nhiệm với những vấn đề nhân dân gửi gắm.

Tại Ngày hội, đại diện tổ dân phố đã báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phong trào thi đua và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Đại diện nhân dân cũng trao đổi để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, chuyển đổi số và hoạt động giám sát tại cộng đồng...

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội. Ảnh: B.Duy

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và phường Bạch Mai đã trao khen thưởng tới các gia đình tiêu biểu, trao quà tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và phát động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2027.