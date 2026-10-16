Phường Bạch Mai phấn đấu 100% trẻ em được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ mình

Nhằm tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em, UBND phường Bạch Mai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm mọi trẻ em trên địa bàn được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng; được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức, mối quan hệ xã hội; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và giảm thiểu tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột, bỏ rơi hoặc lao động trái quy định pháp luật; kịp thời hỗ trợ, can thiệp với trẻ bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi hoặc trở thành lao động trẻ em, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt...

UBND phường Bạch Mai trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2026. Ảnh: Linh Chi

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 trên địa bàn phường: 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em bằng hình thức phù hợp; 100% trẻ em, học sinh được tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trước hành vi bạo lực, xâm hại, bạo lực học đường, xâm hại trên môi trường mạng và kỹ năng phòng ngừa lao động trẻ em phù hợp độ tuổi...

Phường cũng đề ra chỉ tiêu 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có sử dụng lao động được tuyên truyền, cung cấp thông tin, kiến thức phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu lao động trẻ em; 100% trẻ em bị xâm hại, trẻ có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, trẻ lao động trái quy định pháp luật khi được phát hiện được tiếp nhận, đánh giá, hỗ trợ, can thiệp kịp thời, phù hợp theo quy định.

Đồng thời, phấn đấu 100% trẻ em thuộc nhóm có nguy cơ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được rà soát, quản lý, theo dõi, cập nhật thông tin theo quy định; 100% trường hợp trẻ em có yêu cầu trợ giúp pháp lý thuộc diện được trợ giúp pháp lý được hướng dẫn, kết nối, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý... Phường từng bước xây dựng, triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em liên ngành phù hợp điều kiện thực tế.

Để thực hiện Kế hoạch này, UBND phường xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của chính quyền trong công tác bảo vệ trẻ em; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em; phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu lao động trẻ em; phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và thực hiện hỗ trợ, can thiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác trẻ em...

UBND phường cũng khuyến cáo khi phát hiện trẻ có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, bóc lột, lao động trái quy định pháp luật, người dân kịp thời liên hệ cơ quan chức năng hoặc Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hỗ trợ theo quy định.