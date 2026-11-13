Phường Bạch Mai: Nhiều mô hình sáng tạo của MTTQ góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn minh

Đại biểu dự chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai tổ chức. Ảnh: Linh Chi

Trình bày diễn văn kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai Tạ Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và tinh thần văn hóa dân tộc, công tác Mặt trận và phong trào thi đua yêu nước của phường có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hướng mạnh về cơ sở, với phương châm “gần dân - gần cơ sở - gần không gian số”; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Ngọc Phương tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Ảnh: Linh Chi

Đáng chú ý, các mô hình sáng tạo, tự quản tại tổ dân phố (TDP) trong đó có “Chung tay vì người già cô đơn, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn” và “Chung tay thực hiện mô hình xóa các điểm rác, làm đẹp cảnh quan đô thị", cùng các CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì, nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống, xây dựng cộng đồng dân cư gắn kết, văn minh. Vai trò cầu nối “ý Đảng - lòng dân” ngày càng được củng cố vững chắc...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai Tạ Thị Thanh Huyền trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Linh Chi

“Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, chúng ta khắc sâu hơn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công” và khẳng định quyết tâm xây dựng phường Bạch Mai ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình, vững bước cùng Thủ đô và đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, bà Tạ Thị Thanh Huyền nêu rõ.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Bạch Mai Nguyễn Lê Ngân thông tin kết quả của MTTQ Việt Nam phường thực hiện 2 chuyên đề “Chung tay vì người già cô đơn, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn” và “Xóa các điểm rác làm đẹp cảnh quan đô thị trên địa bàn phường”. Đại diện Ban Công tác Mặt trận (CTMT) số 49 nêu ý kiến tham luận làm rõ kết quả đạt được.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã đón nhận những bó hoa tươi thắm, tình cảm của Đảng ủy, HĐND, UBND phường và các đơn vị, phòng, ban, tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, chi bộ, ban CTMT, TDP trên địa bàn.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy phường phát biểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương biểu dương những nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thời gian qua, có nhiều đóng góp quan trọng với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phường, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo phường Bạch Mai trao Giấy khen tặng những tập thể có thành tích trong thực hiện 2 chuyên đề. Ảnh: Linh Chi

Bước vào giai đoạn phát triển mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Mặt trận, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đề nghị MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực sự làm tốt vai trò tập hợp, vận động, kết nối, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong điều kiện phường có quy mô dân số lớn, địa bàn đa dạng, nhiều trường đại học, cơ sở giáo dục, bệnh viện…, Mặt trận cần phát huy tốt vai trò kết nối, quy tụ các nguồn lực xã hội vào sự nghiệp xây dựng, phát triển phường. Đặc biệt, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động 51 ban CTMT tại các TDP - lực lượng trực tiếp đưa chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến với nhân dân.

“Đảng ủy phường tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần tận tâm của đội ngũ cán bộ Mặt trận và đồng hành của các tầng lớp nhân dân, MTTQ Việt Nam phường sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, góp phần xây dựng phường Bạch Mai văn minh, hiện đại”, đồng chí khẳng định.

Tại chương trình, lãnh đạo phường Bạch Mai trân trọng trao Giấy khen của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng 7 tập thể có thành tích trong thực hiện Chuyên đề “Chung tay vì người già cô đơn, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn” (các ban CTMT số 8, 30, 36, 42, 47, 49, 51) và 9 tập thể trong thực hiện Chuyên đề “Xóa các điểm rác làm đẹp cảnh quan đô thị trên địa bàn phường” (các ban CTMT số 4, 13, 14, 18, 19, 36, 45, 48, 49).