Phường Bạch Mai: Nhiều hộ dân thuộc dự án Trục Quốc lộ 1A đã nhận tiền chi trả, bàn giao mặt bằng

Chiều 16-10, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Bạch Mai tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 2 cho các trường hợp thuộc diện GPMB dự án mở rộng Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ (đoạn qua phường Bạch Mai).

Trong buổi chiều, Ban thực hiện chi trả cho 14 hộ gia đình, trong số những trường hợp nhận tiền hôm nay, đáng chú ý có gia đình ông Quách Văn Minh (địa chỉ số 77 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai) là trường hợp đầu tiên bàn giao mặt bằng cho dự án trên địa bàn phường từ khi chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bàn giao ngày 5-10-2026).

Công tác chi trả tiền tại Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Bạch Mai diễn ra an toàn, nhanh gọn, đúng pháp luật. Ảnh: Linh Chi

Cách đây 1 tuần, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Bạch Mai đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 cho 10 hộ dân đầu tiên bàn giao mặt bằng sớm cho dự án này trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Bạch Mai Trần Nam Sơn cho hay, thực hiện công tác GPMB dự án mở rộng Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị (đoạn qua phường Bạch Mai), đầu tuần sau, Ban sẽ tiếp tục tổ chức chi trả cho 25 trường hợp đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Trong tổng số 230 hộ gia đình và 9 tổ chức thuộc diện GPMB phục vụ dự án trọng điểm này trên địa bàn phường, tính đến cuối chiều 16-10 đã có 16 trường hợp bàn giao mặt bằng, gồm 11 hộ gia đình và 5 tổ chức. Từ đó, đơn vị thi công đã tiếp nhận mặt bằng để triển khai tháo dỡ công trình trên đất.

Sau khi các hộ nhận tiền bồi thường và ký biên bản bàn giao mặt bằng, UBND phường sẽ ban hành ngay quyết định thu hồi đất với từng trường hợp. Kể từ thời điểm có quyết định này, trong thời hạn 10 ngày, những hộ tháo dỡ, bàn giao mặt bằng sớm sẽ được phê duyệt tiền thưởng tiến độ (mức 30 triệu đồng đối với trường hợp thu hồi toàn bộ, 15 triệu đồng với trường hợp cắt xén).

“Đến thời điểm này đã có nhiều gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án. Chúng tôi đã nhận nguồn kinh phí từ đơn vị chủ đầu tư chuyển về, sẵn sàng chi trả đầy đủ, kịp thời cho những trường hợp đồng thuận bàn giao mặt bằng”, ông Trần Nam Sơn khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Hoành Dũng nhấn mạnh, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân cũng như đẩy nhanh tiến độ rà soát, thẩm định, phê duyệt các phương án tiếp theo với những trường hợp đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án; ngay sau đó sẽ tổ chức chi trả kinh phí cho các hộ. Phương châm được chính quyền phường đề ra trong công tác này là bảo đảm an toàn, nhanh gọn, thuận tiện nhất cho người dân trên cơ sở đúng quy định pháp luật.