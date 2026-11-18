Thay mặt lãnh đạo phường phát biểu chúc mừng, ghi nhận đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo thuộc phường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định, nhìn lại chặng đường vừa qua có thể tự hào về sự nghiệp GD&ĐT trên địa bàn với những bước phát triển, kết quả tích cực; đặc biệt năm 2026 ngành vừa thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học vừa tổ chức lại hệ thống trường công lập theo chủ trương chung.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Lưu Hoa trao "Cờ thi đua xuất sắc cấp thành phố" tặng 2 tập thể. Ảnh: Linh Chi

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua thành phố” tặng các cá nhân. Ảnh: Linh Chi

Phường đã hoàn thành sắp xếp 24 trường công lập còn 10 trường, góp phần tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý, tập trung nguồn lực cho giáo dục. Ngay sau sắp xếp, các trường nhanh chóng ổn định tổ chức, đội ngũ, nền nếp dạy - học và chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm điều kiện triển khai năm học mới.

“Đằng sau kết quả ấy không chỉ là thay đổi mô hình tổ chức mà còn là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực đáng quý của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường. Trong những thời điểm nhiều thay đổi, các thầy cô vẫn đặt quyền lợi học tập, sự phát triển, niềm vui đến trường của học sinh lên trên hết”, bà Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng các tập thể. Ảnh: Linh Chi

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Thu Hiền trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng các cá nhân. Ảnh: Linh Chi

Cũng theo Chủ tịch UBND phường, công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các nhà trường tiếp tục được quan tâm, chất lượng giáo dục được khẳng định bằng những thành tích cụ thể: Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, phường có 57 học sinh tham gia, 28 em đoạt giải; học sinh cũng đạt kết quả đáng khích lệ tại nhiều sân chơi sáng tạo, nghệ thuật, kỹ năng; 2 giáo viên trường Tiểu học (TH) Ngô Quyền và TH Lê Văn Tám xuất sắc đạt 2 giải Nhất tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; năm 2026 ngành GD&ĐT phường có 254 sáng kiến kinh nghiệm của 300 tác giả được công nhận...

Từ đó, Chủ tịch UBND phường đề nghị ngành GD&ĐT phường phát huy truyền thống, kế thừa những thành quả đã đạt được, tiếp tục ổn định và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức các trường học sau sắp xếp; xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, nhân văn; tạo môi trường làm việc thuận lợi để mỗi cán bộ, giáo viên yên tâm phát huy năng lực và cống hiến. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; quan tâm phát triển năng lực toàn diện của học sinh; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc...

Lãnh đạo phường Bạch Mai khen thưởng các tập thể “Lao động xuất sắc”, cá nhân “Chiến sĩ thi đua thành phố” và cá nhân xuất sắc tại “Hội thi giáo viên dạy giỏi phường Bạch Mai năm học 2025-2026”. Ảnh: Linh Chi

“Luôn xác định GD&ĐT là đầu tư cho tương lai và phát triển bền vững của địa phương, cấp ủy, chính quyền phường sẽ luôn đồng hành với các nhà trường; kịp thời gỡ khó, tạo mọi thuận lợi để sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tiếp tục phát triển”, Chủ tịch UBND phường khẳng định.

Tại Lễ kỷ niệm, em Nguyễn Hoàng Ngân Giang (lớp 9A4 trường THCS Ngô Quyền) đại diện cho học sinh phường Bạch Mai đã phát biểu tri ân các thầy giáo, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các đại biểu được lắng nghe chia sẻ tâm tư, tình cảm, kinh nghiệm công tác quản lý, giảng dạy của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thu Hảo, Hiệu trưởng Trường TH Quỳnh Mai và Nhà giáo Nguyễn Ngọc Thúy, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Gia Tự.

Nhằm kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong ngành GD&ĐT phường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Lưu Hoa đã trân trọng trao "Cờ thi đua xuất sắc cấp thành phố" tặng tập thể Trường TH Quỳnh Mai và Trường Mầm non (MN) Quỳnh Mai (nay là MN 8/3), đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2025-2026.

Các đồng chí lãnh đạo phường cũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng 3 tập thể (THCS Quỳnh Mai, THCS Nguyễn Phong Sắc phân hiệu 1, MN Bách Khoa) và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua các năm học 2024-2025, 2025-2026; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng 14 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua thành phố” tặng 4 cá nhân; khen thưởng 8 cá nhân xuất sắc tại “Hội thi giáo viên dạy giỏi phường Bạch Mai năm học 2025-2026”.