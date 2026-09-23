Phường Bạch Mai: Hoàn thành sắp xếp các phòng chuyên môn trước 15-10

Theo Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy phường trình Ban Chấp hành Đảng bộ phường do Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh trình bày, dự kiến tổ chức lại 3 phòng hiện nay thành 5 phòng thuộc UBND phường theo phương án, gồm: Văn phòng HĐND và UBND phường phụ trách lĩnh vực văn phòng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác đối ngoại địa phương; Phòng Nội vụ - Tư pháp phụ trách lĩnh vực nội vụ, tư pháp, dân tộc - tôn giáo; Phòng Kinh tế phụ trách lĩnh vực tài chính - kế hoạch, công thương, khoa học và công nghệ; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phụ trách lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực giáo dục, văn hóa - thể thao, du lịch, y tế.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bạch Mai lần thứ 10, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Linh Chi

Tổng số biên chế khối chính quyền phường được tạm giao năm 2026 là 90 biên chế, trong đó 3 biên chế Ban Chỉ huy Quân sự phường, 5 biên chế thuộc khối HĐND phường, 3 biên chế là lãnh đạo UBND phường; số còn lại được bố trí thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND và UBND và các phòng chuyên môn.

Tổng số công chức dự kiến bố trí tại 5 phòng là 82 người, bằng số công chức hiện có, bảo đảm nguyên tắc không làm tăng tổng số biên chế được giao. Việc phân bổ, bố trí cụ thể công chức vào từng phòng sẽ tiếp tục được rà soát, xác định trên cơ sở vị trí việc làm, năng lực, chuyên môn, khối lượng công việc, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng phòng sau khi phương án được cấp có thẩm quyền thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Ảnh: Linh Chi

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Hoành Dũng trình bày Tờ trình của UBND phường. Ảnh: Linh Chi

Cũng tại Hội nghị, trình bày Tờ trình của UBND phường xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ phường về dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Hoành Dũng cho hay, tổng số có 52 dự án thuộc Kế hoạch, với tổng nguồn vốn dự kiến UBND phường dùng để thực hiện là 969 tỷ 051 triệu đồng; tổng kế hoạch vốn tại kế hoạch này là 878 tỷ 208 triệu đồng.

Trong đó, có 26 dự án chuẩn bị đầu tư (gồm 8 dự án lĩnh vực kinh tế, 14 dự án lĩnh vực giáo dục, 4 dự án lĩnh vực văn hóa) và 26 dự án đang thực hiện (gồm 4 dự án lĩnh vực kinh tế, 11 dự án lĩnh vực giáo dục, 8 dự án lĩnh vực văn hóa, 1 dự án lĩnh vực thể dục thể thao).

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bạch Mai nêu ý kiến. Ảnh: Linh Chi

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến đóng góp từ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, trong đó cơ bản đồng tình phương án tổ chức 3 phòng thành 5 phòng chuyên môn thuộc UBND phường theo chức năng, nhiệm vụ và đề nghị phân bổ biên chế căn cứ sát chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc của từng phòng, bảo đảm nhân lực có trình độ phù hợp...

Trân trọng cảm ơn các ý kiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định lãnh đạo phường sẽ chỉ đạo hoàn chỉnh để Đề án rõ hơn về sự cần thiết của việc sắp xếp lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường, nhất là phương án tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu biên chế các phòng bảo đảm phù hợp thực tế hiện nay.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu. Ảnh: Linh Chi

“Thường trực Đảng ủy phường tiếp thu toàn bộ các ý kiến để bổ sung, điều chỉnh dự thảo Đề án, hoàn thiện hồ sơ trình HĐND phường tại Kỳ họp tới. Trong đó, việc bố trí biên chế sẽ được cân nhắc phù hợp chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc từng phòng”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Đối với dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch UBND phường cho hay Kế hoạch này sẽ được UBND phường trình HĐND xem xét thông qua, trên cơ sở đó cuối năm tiếp tục xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2027. Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn và nhu cầu thực tế, phường sẽ lựa chọn các dự án thực sự cấp bách để đưa vào kế hoạch đầu tư công hằng năm, bảo đảm phù hợp danh mục dự án đã được thông qua; việc phân bổ nguồn lực được cân đối phù hợp, bảo đảm các dự án sau khi triển khai phục vụ thiết thực đời sống nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Linh Chi

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng đề nghị sau hội nghị, UBND phường và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, tổ chức thực hiện đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, hiệu quả thực chất.

Trong đó, UBND phường tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn thiện Đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn theo phương án 5 phòng, báo cáo Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và trình HĐND phường quyết định theo thẩm quyền; bảo đảm hoàn thành sắp xếp trước ngày 15-10-2026. Đồng thời, UBND phường rà soát, đề xuất phương án bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, phù hợp chuyên môn được đào tạo và yêu cầu nhiệm vụ; Ban Xây dựng Đảng hướng dẫn Đảng ủy UBND phường khẩn trương kiện toàn các tổ chức đảng sau khi sắp xếp các phòng, ban theo quy định.

Với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030, UBND phường tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và trình HĐND phường xem xét, thông qua; có giải pháp đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư công đúng tiến độ đề ra. Căn cứ nhu cầu thực tiễn và khả năng đáp ứng nguồn vốn, UBND phường chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027 trình HĐND phường vào kỳ họp cuối năm; thường xuyên rà soát bổ sung kế hoạch đầu tư công hàng năm theo quy định; HĐND phường chỉ đạo các ban HĐND phường thẩm tra chặt chẽ các nội dung cụ thể tại kế hoạch, trình HĐND phường quyết định...