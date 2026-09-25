Phường Bạch Mai: Giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân

Quang cảnh Hội nghị đối thoại do Đảng ủy phường Bạch Mai tổ chức. Ảnh: Linh Chi

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Thu Hiền chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh thay mặt lãnh đạo UBND phường đã thông tin tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), các nhiệm vụ chính trị của phường quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2026.

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Hoành Dũng thông tin tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân phường về các lĩnh vực xây dựng Đảng, đoàn thể; quản lý nhà nước tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh thông tin tình hình thực hiện phát triển KT-XH, các nhiệm vụ chính trị của phường. Ảnh: Linh Chi

Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Hoành Dũng thông tin tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân phường. Ảnh: Linh Chi

Bên cạnh 39 ý kiến gửi đến trước đã được lãnh đạo UBND phường tổng hợp và thông tin, trong không khí dân chủ, trách nhiệm, tại đây, lãnh đạo phường Bạch Mai tiếp tục lắng nghe, tiếp thu 14 ý kiến trực tiếp của đại diện cán bộ cơ sở, người dân đến từ 51/51 tổ dân phố (TDP) trên địa bàn.

Các ý kiến tập trung phản ánh, kiến nghị giải quyết những vấn đề liên quan cơ chế, chính sách trong phát triển KT-XH, an ninh trật tự, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và những nội dung thiết thực đời sống đang được nhân dân phường quan tâm, như: Nhà sinh hoạt cộng đồng phục vụ hoạt động của các TDP sau sáp nhập; chế độ chính sách đối với cán bộ các chi hội TDP; công tác thu gom rác, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy ở địa bàn dân cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cải tạo chung cư cũ; thiết bị tập thể thao tại các vườn hoa, điểm sinh hoạt công cộng; tình trạng úng ngập cục bộ…

Đại diện người dân phường Bạch Mai nêu ý kiến. Ảnh: Linh Chi

Tiếp thu toàn bộ ý kiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Thu Hiền và đại diện lãnh đạo Công an phường, Điện lực Hoàn Kiếm, Công ty Urenco 3… đã trả lời cụ thể một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo UBND phường cũng khẳng định sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc phường tiếp tục tổng hợp, kiểm tra, nghiên cứu có kế hoạch triển khai, giải quyết cụ thể. Với những vấn đề cần bổ sung, làm rõ, các phòng, ban chức năng sẽ tiếp tục có trao đổi, trả lời; những kiến nghị, phản ánh chính đáng sẽ được chính quyền phường tổng hợp đầy đủ để xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý đáp ứng yêu cầu và mong muốn chính đáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

“Thay mặt lãnh đạo phường, tôi trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp, kiến nghị, phản ánh rất thiết thực, mang tính xây dựng, góp phần giúp địa phương tiếp tục hoàn thiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngày càng hiệu quả. Tôi xin tiếp thu đầy đủ và sẽ chỉ đạo phòng, ban chức năng phường phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai, giải quyết từng nội dung cụ thể, đáp ứng mong muốn mà các cán bộ cơ sở, nhân dân đã gửi gắm tới người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Thu Hiền tiếp thu, trả lời ý kiến nhân dân. Ảnh: Linh Chi

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng nêu rõ đây là lần thứ hai phường tổ chức hội nghị đối thoại kể từ khi được thành lập, hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đây cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền cùng nhìn lại những việc đã làm được và việc còn hạn chế; lắng nghe trực tiếp nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, hiệu quả hơn.

Thay mặt Đảng bộ phường trân trọng cảm ơn những góp ý của nhân dân cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị và đồng thuận, chung sức của các doanh nghiệp, nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường thời gian qua, đồng chí Trần Quyết Thắng đề nghị lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường, các phòng, ban bắt tay ngay thực hiện những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại hôm nay. Mục tiêu là giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân theo thẩm quyền, có thời gian lộ trình cụ thể và ưu tiên vấn đề cấp bách.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng phát biểu kết luận. Ảnh: Linh Chi

Với việc vượt quá thẩm quyền, Đảng ủy phường sẽ báo cáo thành phố quan tâm tháo gỡ vướng mắc và chỉ đạo giải quyết sớm; giao UBND phường, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch trên cơ sở phân công rõ người, rõ việc, có lộ trình cụ thể tập trung giải quyết mọi phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả, đưa hoạt động đối thoại vào nền nếp, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục coi người dân là trung tâm; phục vụ cuộc sống người dân là mục tiêu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền. Các ban Đảng, HĐND, UBND phường, thủ trưởng phòng, ban, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân và lắng nghe nắm bắt vướng mắc để kịp thời có giải pháp cụ thể.

"Phường Bạch Mai đang giải phóng mặt bằng thực hiện nhiều dự án quan trọng, nhằm bảo đảm tiến độ, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân trên địa bàn. Chúng tôi xác định đối thoại là phương pháp rất hiệu quả để kịp thời tuyên truyền phổ biến đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với nhân dân trực tiếp, nhanh nhất; tạo thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Phường cũng duy trì nghiêm tiếp công dân định kỳ và đột xuất của người đứng đầu; mọi đơn thư, phản ánh của người dân được tiếp nhận, xử lý đúng quy trình, thời hạn; phát huy hệ thống chính trị tại địa bàn dân cư... để kịp thời giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở”, đồng chí Trần Quyết Thắng nhấn mạnh.