Phường Bạch Mai đưa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương vào cuộc sống

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) quán triệt, truyền đạt 2 chuyên đề: Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương truyền đạt các nội dung chuyên đề. Ảnh: PV

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương quán triệt, triển khai chuyên đề: Các kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy phường thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về “Phát huy tinh tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW và Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 11-9-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 138-KH/ĐU ngày 22-9-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường triển khai thực hiện chỉ thị trên trong toàn Đảng bộ phường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm. Người đứng đầu cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị và các kế hoạch.

"Điểm cốt lõi của kế hoạch là đưa học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc hằng ngày; tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung chỉ thị và các kế hoạch; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ; chọn việc thiết thực để tổ chức thực hiện”, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị do Đảng ủy phường Bạch Mai tổ chức. Ảnh: PV

Với Nghị quyết số 25-NQ/TW, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đề nghị đưa công tác tư tưởng trở thành nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ phường. Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Cũng theo đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW với các chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2030, phấn đấu 100% tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ phường triển khai thực hiện đầy đủ nội dung nghị quyết, kế hoạch; đẩy mạnh quản trị cán bộ, công việc bằng dữ liệu, OKR/KPI, Dashboard; trên 95% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ… Quan trọng hơn, hình thành được văn hóa tiên phong, đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trên tinh thần đó, kế hoạch đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Đảng ủy phường đề nghị sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa thành nhiệm vụ từng đơn vị, vị trí công tác; xác định rõ việc trọng tâm, việc khó, điểm nghẽn, người chịu trách nhiệm. Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường chủ trì tham mưu tuyên truyền, hướng dẫn triển khai; gắn thực hiện kế hoạch với công tác cán bộ, đánh giá cán bộ, xây dựng hồ sơ năng lực số, OKR/KPI, theo dõi kết quả thực hiện.

“Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW phải tạo chuyển biến thực chất trong từng công việc; mỗi cán bộ, đảng viên xác định rõ việc khó có người chịu trách nhiệm, việc mới có người chủ trì, công việc có tiến độ, kết quả cụ thể; phấn đấu xây dựng tập thể Đảng bộ phường kỷ cương, trách nhiệm, tiên phong, đổi mới”, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương nêu rõ.