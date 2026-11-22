Dự chương trình có: Ông Houth Sothea, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Vương quốc Campuchia; ông Bounyou Xaypanya, Tham tán công sứ Đại sứ quán nước Cộng hòa DCND Lào; ông Văn phênh Phanhamat, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước Cộng hòa DCND Lào; Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng.

Cùng dự có lãnh đạo Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế; các du học sinh đến từ Vương quốc Campuchia, nước Cộng hòa DCND Lào đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn phường...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai phối hợp các đơn vị tổ chức. Ảnh: PV

Khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai Tạ Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, thắt chặt đoàn kết, đoàn kết toàn diện, hợp tác lâu dài đã trở thành tài sản vô giá của ba dân tộc Việt Nam - Campuchia - Lào. Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó thủy chung không ngừng được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân ba nước giữ gìn, bồi đắp.

“Chương trình giao lưu hôm nay là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết sâu sắc đó, là không gian văn hóa chan hòa tình hữu nghị”, bà Tạ Thị Thanh Huyền khẳng định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng tặng hoa chúc mừng Quốc khánh Vương quốc Campuchia, Quốc khánh nước Cộng hòa DCND Lào. Ảnh: PV

Phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương nhấn mạnh, chương trình được tổ chức đúng dịp toàn dân ta đang sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Việc gắn kết tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam với hoạt động giao lưu hữu nghị quốc tế dành cho lưu học sinh Campuchia và Lào là sáng kiến rất thiết thực, giàu tính nhân văn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Với Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, công tác đối ngoại nhân dân nói chung và sự gắn kết tình cảm với sinh viên quốc tế nói riêng luôn được đặc biệt quan tâm.

“Tôi biểu dương Ủy ban MTTQ phường Bạch Mai cùng Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế - đơn vị đóng trên địa bàn, nơi có nhiều sinh viên quốc tế đang học tập, đã phối hợp tổ chức một không gian văn hóa nghệ thuật rực rỡ sắc màu, ấm áp nghĩa tình. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cam kết luôn hỗ trợ để địa phương cùng các trường đại học trên địa bàn tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị ý nghĩa hơn nữa”, bà Trần Thị Phương nêu rõ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng trao quà lưu niệm tới Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Trần Thị Phương. Ảnh: PV

Tại chương trình, nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2026) và 51 năm Quốc khánh nước Cộng hòa DCND Lào (2/12/1975-2/12/2026), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng thay mặt Đảng ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ Việt Nam phường đã trân trọng trao tặng hoa chúc mừng Quốc khánh hai nước tới Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Vương quốc Campuchia và Tham tán công sứ Đại sứ quán nước Cộng hòa DCND Lào.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai cũng trao quà lưu niệm tới lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế - những đơn vị đã đồng hành, phối hợp tổ chức thành công chương trình. Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và lãnh đạo phường Bạch Mai trao quà lưu niệm tới các bạn lưu học sinh Vương quốc Campuchia và nước Cộng hòa DCND Lào.

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật, các đại biểu được thưởng thức màn trống hội "Thăng Long - Hà Nội" và những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc theo 3 chủ đề: “Tự hào dân tộc, vẻ đẹp quê hương”; “Sức sống thanh xuân”; “Hội tụ sắc màu, thắm tình hữu nghị”.

Thông qua những lời ca tiếng hát, giai điệu ngọt ngào, điệu múa duyên dáng, màn biểu diễn các sắc màu trang phục truyền thống đặc trưng của 3 dân tộc do cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân phường Bạch Mai và du học sinh Campuchia, Lào trình diễn, các đại biểu cùng tôn vinh vẻ đẹp quê hương đất nước, tô thắm tình đoàn kết hữu nghị.

Chương trình là dịp để các thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ trẻ ba nước cùng nhìn lại lịch sử vẻ vang, tiếp nối truyền thống tốt đẹp, khẳng định quyết tâm xây dựng tương lai hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng.