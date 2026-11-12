Phường Bạch Mai củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa chúc mừng các tổ dân phố tại ngày hội. Ảnh: B.Duy

Ngày hội là dịp nhìn lại những kết quả trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng của mỗi người dân trong xây dựng địa bàn dân cư văn minh, nghĩa tình.

Tại chương trình, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 12 Nguyễn Thị Mai Xuân đại diện các tổ dân phố ôn lại truyền thống 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Các hoạt động của ngày hội năm nay còn hướng tới hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa từ mỗi gia đình, khu dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng đánh giá cao những nỗ lực của nhân dân ba tổ dân phố trong phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại. Ảnh: B.Duy

Sự gắn kết trong cộng đồng được thể hiện qua việc chăm lo các đối tượng chính sách, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn, duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy. Các mô hình tự quản tại khu dân cư cùng hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng, tiện ích số từng bước góp phần nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, bà Trần Thị Phương Hoa đề nghị nhân dân các tổ dân phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các gia đình, giữ gìn nếp sống văn hóa, văn minh. Địa phương chú trọng chăm lo người cao tuổi, trẻ em, gia đình chính sách và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các ngõ phố và không gian sinh hoạt chung.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng lưu ý, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân cần được thực hiện thực chất, thông qua cơ chế để người dân tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến và cùng giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Đối với những tồn tại liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, dân sinh, cần chủ động phân loại, xác định trách nhiệm xử lý, tránh để các vấn đề phát sinh kéo dài.

Trong quá trình chuyển đổi số, cần chú trọng hỗ trợ những nhóm còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ, nhất là người cao tuổi, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ công và các tiện ích số. Qua đó, bảo đảm chuyển đổi số gắn với nhu cầu thực tiễn, không để người dân gặp trở ngại trong quá trình thụ hưởng các dịch vụ.

Đối với hoạt động Mặt trận ở cơ sở, bà Trần Thị Phương Hoa yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các ban công tác Mặt trận và tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát địa bàn, lấy việc lắng nghe và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm làm trọng tâm.

Công tác vận động cần phù hợp với đặc điểm từng tổ dân phố; đồng thời tăng cường phản ánh, kiến nghị, giám sát việc giải quyết các vấn đề dân sinh. Cán bộ Mặt trận cần phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp quần chúng, xây dựng uy tín bằng tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và thấu hiểu nhân dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao khen thưởng tới các gia đình tiêu biểu. Ảnh: B.Duy

Tại ngày hội, đại diện các tổ dân phố đã thông tin về kết quả thực hiện các phong trào thi đua, công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Các ý kiến trao đổi tập trung vào việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy vai trò giám sát của nhân dân tại cộng đồng.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và phường Bạch Mai đã biểu dương, khen thưởng các gia đình tiêu biểu, trao quà hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn và phát động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2027.