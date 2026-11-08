Phường Bạch Mai chủ động, bài bản, sẵn sàng cho mùa tuyển quân năm 2027

Khởi đầu thuận lợi, quy trình chuyên nghiệp

Cuối chiều 7-11, tại Phòng khám đa khoa Mai Hương, những công dân cuối cùng trong ngày đầu triển khai kế hoạch tổ chức sơ tuyển sức khỏe thực hiện NVQS và tham gia CAND của phường Bạch Mai đã hoàn thành mọi nội dung khám. Các bước khám được thực hiện chặt chẽ, trước khi tiến hành hội ý và kết luận chính thức.

Vừa hoàn thành sơ tuyển sức khỏe, anh Đinh Trung Hiếu (26 tuổi, trú tại ngõ Quỳnh, Tổ dân phố (TDP) số 10, phường Bạch Mai), đã tốt nghiệp Đại học Hà Nội và đang đi làm, chia sẻ: “Tôi nhận thấy cách tổ chức khám rất chuyên nghiệp, nhanh gọn, thực chất; các công dân được cán bộ, bác sĩ hướng dẫn nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ”.

Đông đảo lực lượng Ban CHQS phường Bạch Mai cùng các đơn vị liên quan tham gia công tác sơ tuyển sức khỏe NVQS và tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027. Ảnh: Linh Chi

Ghi nhận trong ngày đầu tiên, công tác tổ chức khám sơ tuyển tại phường Bạch Mai có nhiều chuyển biến tích cực. Từ khâu chuẩn bị, điều động, phân chia giờ giấc tới phân luồng công dân đến khám được triển khai khoa học, chuyên nghiệp. Nhờ vậy, quá trình thực hiện diễn ra thuận lợi, không xảy ra ùn tắc hay sự cố; cán bộ làm nhiệm vụ không phải giải thích nhiều với nhân dân, các nội dung đạt đúng tiến độ.

Để thực hiện nhiệm vụ tốt nhất, phường đã huy động 25 cán bộ, dân quân Ban CHQS phường, cùng lực lượng Trạm Y tế và các đơn vị phối hợp. Tổng số nhân lực trực tiếp phục vụ điểm khám lên tới 52 người.

Trung tá Trương Quý Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS phường Bạch Mai nắm tình hình ngày đầu phường tổ chức sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2027. Ảnh: Linh Chi

Triển khai sớm, đồng bộ 12 nhiệm vụ trọng tâm

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Trương Quý Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS phường Bạch Mai cho biết, căn cứ Luật NVQS năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố, ngày 5-10-2026, UBND phường đã sớm ban hành Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027.

Trong đó xác định rõ mục đích triển khai thống nhất các bước công tác tuyển chọn, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu thành phố giao với chất lượng cao, công khai, công bằng, đúng luật. Yêu cầu quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh tuyên truyền Luật NVQS năm 2015 và các văn bản hướng dẫn; làm tốt khâu rà soát, sơ tuyển về sức khỏe, chính trị đạo đức, văn hóa từ cơ sở; thực hiện tốt hậu phương quân đội, gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ trang trọng, tiết kiệm, phấn khởi.

Nội dung Kế hoạch được UBND phường cụ thể hóa thành 12 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là thực hiện tốt rà soát, phúc tra nắm nguồn, không để sai sót đối tượng (chú trọng nhóm công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học); xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo sát thực tế địa bàn; phân công cụ thể từng đơn vị, cá nhân. Phường cũng phối hợp chặt chẽ các đơn vị nhận quân thực hiện hiệp đồng, thâm nhập theo phương châm “3 gặp, 4 biết” đến từng gia đình, công dân; bảo đảm thanh niên lên đường nhập ngũ được nắm chắc về tư tưởng chính trị, hoàn cảnh gia đình, nguyện vọng.

Công tác khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2027 tại phường Bạch Mai được công dân đánh giá tổ chức khoa học, chuyên nghiệp. Ảnh: Linh Chi

Thực hiện vai trò cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND và Hội đồng NVQS phường, ngày 3-11-2026, Ban CHQS phường đã khẩn trương ban hành Kế hoạch ngày về bảo đảm công tác khám sơ tuyển NVQS năm 2027. Trước thời gian khám, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống zalo của các TDP và loa phường về lịch trình sơ khám, quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu...

“Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, phường đang ở bước cuối cùng của công tác sơ tuyển, đó là khám sơ tuyển sức khỏe, được tổ chức theo phân luồng từ ngày 7 đến 10-11-2026, sau đó sẽ chuyển sang khám tuyển, hoàn thiện hồ sơ. Công tác sơ tuyển được thực hiện theo các nội dung về chính trị, văn hóa, độ tuổi, sức khỏe; trên cơ sở quy định pháp luật và chỉ đạo thống nhất từ TDP đến cấp phường. Chúng tôi đã sơ duyệt tại từng TDP, sau đó tổ chức xét duyệt tại 51/51 TDP và trình Hội đồng NVQS phường xem xét, thống nhất từng trường hợp công dân”, Trung tá Trương Quý Tuấn thông tin.

Thống kê từ Ban CHQS phường Bạch Mai, qua các bước sơ tuyển về chính trị, văn hóa và độ tuổi, toàn phường có 1.454 công dân từ 18 đến 27 tuổi đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe. Sau hoàn thành giai đoạn này, địa phương sẽ sàng lọc, chọn những công dân ưu tú để tham gia khám tuyển cấp thành phố theo đúng lịch trình.

Bác sĩ Trần Thị Phương Anh, Giám đốc Trạm Y tế phường Bạch Mai cho biết, giữa tháng 10-2026, Trạm đã chủ động ban hành Kế hoạch khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện NVQS và nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027. Mục tiêu cốt lõi là triển khai đúng quy trình chuyên môn, không bỏ sót bệnh tật, bảo đảm chất lượng đầu vào cho lực lượng vũ trang.

Trạm đã tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế trong tổ sơ tuyển sức khỏe; chuẩn bị địa điểm khám thoáng mát, đầy đủ thiết bị vật tư y tế đạt chuẩn để việc kiểm tra chính xác, nhanh chóng, tránh ùn tắc...

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị cùng ý thức trách nhiệm cao của những công dân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ thiêng liêng, phường Bạch Mai đang tạo thế trận vững chắc, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng.