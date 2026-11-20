Trong 18 xã, phường trên toàn tuyến của dự án, phường Bạch Mai nằm ở đầu tuyến, với đoạn tuyến qua địa bàn phường dài khoảng 1,1 km (từ nút giao Giải Phóng - Đại Cồ Việt đến nút giao Giải Phóng - Trường Chinh), có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 52.882,2 m2. Tại phường có 222 hộ dân và 9 tổ chức với 11 điểm đất trong diện thu hồi đất giải phóng mặt bằng.

Các đồng chí lãnh đạo phường Bạch Mai trao đổi với người dân, nắm tình hình công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A trên địa bàn phường. Ảnh: Linh Chi

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai cho hayđến thời điểm hết ngày 19-11-2026, Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ, Tái định cư phường đã ban hành thông báo thu hồi đất và điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đối với toàn bộ 222/222 hộ dân và 11/11 điểm đất của 9 tổ chức; đã công khai và lấy ý kiến dự thảo phương án đối với 219/222 hộ dân và 11/11 điểm đất của 9 tổ chức. Từ đó, UBND phường đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 219/219 phương án.

Với 3/222 hộ dân có diện tích đất thu hồi nhỏ (0,15m2; 0,04m2; 0,62m2), Hội đồng đã thống nhất báo cáo UBND thành phố xem xét không thu hồi, do không ảnh hưởng hướng tuyến và cắt vào công trình nhà bê tông kiên cố.

Đối với các tổ chức, đến nay Hội đồng đã thực hiện công khai lần thứ hai đối với 8 tổ chức, 2 tổ chức với 3 điểm đất của Công ty Hòa Phát và của UBND phường Bạch Mai.

Đến thời điểm này tại phường Bạch Mai có tổng số 72 hộ gia đình và 5 điểm đất của các tổ chức thuộc diện thu hồi đất đã bàn giao mặt bằng cho dự án. Ảnh: Linh Chi

Thực hiện công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, đến nay Tập đoàn VinGroup (đơn vị chủ đầu tư) mới chuyển kinh phí cho Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường để chi trả cho các hộ gia đình trong diện giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt phương án với tổng số tiền 1.152,585 tỷ đồng. Từ đó, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường đã tổ chức chi trả cho 122 hộ gia đình.

Đặc biệt, thực hiện công tác nhận bàn giao mặt bằng, tháo dỡ công trình trên đất, cả hệ thống chính trị từ phường tới các tổ dân phố và các đơn vị liên quan đã vào cuộc tích cực tuyên truyền vận động trong nhân dân.

Nhờ đó đến hết ngày 17-11-2026 có tổng số 72 hộ gia đình thuộc diện thu hồi đất đã bàn giao mặt bằng cho dự án, với tổng diện tích 2.354,27m2; cùng 5 điểm đất của các tổ chức là trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách Khoa, UBND phường (tại số 157 và số 15 đường Giải Phóng).