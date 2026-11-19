Dự chương trình có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng và các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Ảnh: Linh Chi

Đây là lần thứ hai Đảng bộ phường Bạch Mai tổ chức trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng theo quy định mới của Trung ương. Cụ thể, tại chương trình, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã trân trọng trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng 475 đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ phường.

Cũng trong dịp này, Đảng bộ phường tổ chức truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đối với 2 đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương phát biểu. Ảnh: Linh Chi

Thay mặt Đảng ủy phường phát biểu chúc mừng các đồng chí vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương khẳng định, Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay không chỉ là niềm vui, vinh dự của 475 đồng chí và gia đình, mà còn là niềm vui chung của toàn Đảng bộ phường. Việc Trung ương bổ sung Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng thể hiện sự quan tâm, trân trọng, ghi nhận đầy đủ hơn đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của đội ngũ đảng viên.

“Huy hiệu được trao hôm nay vừa là sự ghi nhận chặng đường đã qua, vừa là sự gửi gắm trách nhiệm đối với chặng đường phía trước. Bởi ý nghĩa của Huy hiệu Đảng không chỉ là ghi nhận về chặng đường đứng trong hàng ngũ của Đảng mà còn được tiếp nối bằng việc mỗi người đảng viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất, phát huy tính tiền phong gương mẫu, đóng góp cho tổ chức Đảng, địa phương, cộng đồng nơi mình sinh sống, công tác”, đồng chí nhấn mạnh.

Đại diện đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tại phường Bạch Mai phát biểu cảm tưởng. Ảnh: Linh Chi

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn đã có nhiều thay đổi, với nhiều nhiệm vụ được thực hiện trực tiếp ngay từ cơ sở, yêu cầu với năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng cao.

Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, Đảng bộ phường đang tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh, đô thị, an ninh trật tự và những nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Trong quá trình đó, bên cạnh nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, Đảng bộ phường luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp của các thế hệ đảng viên, nhất là kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, uy tín của các đồng chí đã có quá trình dài rèn luyện, công tác, cống hiến cho Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bạch Mai Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai Nguyễn Ngọc Phương trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Linh Chi

Mỗi đồng chí được trao Huy hiệu hôm nay có một quá trình rèn luyện, công tác, cống hiến khác nhau, nhưng đối với Đảng bộ phường, 475 đồng chí còn là một đội ngũ đảng viên có kinh nghiệm, bản lĩnh, uy tín; nhiều đồng chí vẫn đang trực tiếp công tác hoặc tích cực tham gia các hoạt động tại cơ sở. Đây là nguồn lực rất đáng quý của Đảng bộ phường.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bạch Mai trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Linh Chi

“Ban Thường vụ Đảng ủy phường luôn mong muốn với uy tín, kinh nghiệm của mình, mỗi đồng chí tiếp tục là hạt nhân đoàn kết ở cơ sở, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; góp phần tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của địa phương”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai nêu rõ.