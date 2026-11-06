Phường Bắc Nha Trang tổ chức “Tháng lắng nghe dân nói”

Chiều 6-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Nha Trang tổ chức hội nghị “Tháng lắng nghe dân nói”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; các phòng, ban chuyên môn; đại diện tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận 43 tổ dân phố và các hộ dân trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, người dân nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, thoát nước và phòng, chống ngập úng. Cụ thể, người dân phản ánh một số cơ sở sản xuất, chế biến hải sản xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra kênh mương, gây ô nhiễm nguồn nước, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của các hộ dân xung quanh; một số tuyến cống thoát nước bị tắc nghẽn, xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ ngập úng khi mưa lớn.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang chủ trì hội nghị.

Người dân cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm triển khai; khắc phục tình trạng đường giao thông xuống cấp, nắp cống bị hư hỏng, hệ thống đèn chiếu sáng hư hỏng, không bảo đảm ánh sáng vào ban đêm; đồng thời bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực đang thi công. Một số ý kiến phản ánh việc chậm giải quyết hồ sơ đất đai, thủ tục đăng ký cư trú, chi trả hỗ trợ thiệt hại cây trồng, vật nuôi sau đợt lũ cuối năm 2025 và việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí. Ngoài ra, người dân đề nghị chính quyền quan tâm tháo gỡ những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hộ tịch; xem xét mở cửa Trung tâm Thể dục thể thao để phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe.

Người dân phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bắc Nha Trang đề nghị các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân; rà soát, phân loại từng vấn đề để có hướng giải quyết cụ thể, kịp thời. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.