Phường Bắc Nha Trang: Tích cực phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

Với sự phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH), chính quyền địa phương và các tổ chức dịch vụ thu, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn phường Bắc Nha Trang được triển khai theo hướng sát cơ sở. Nhờ đó, số người tham gia BHXH trên địa bàn có những chuyển biến tích cực.

Tuyên truyền sát từng khu dân cư

Những ngày qua, tại các nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường Bắc Nha Trang, người dân được cán bộ BHXH tỉnh trực tiếp thông tin, giải đáp những vấn đề liên quan đến chính sách BHXH, BHYT. Cụ thể, từ ngày 14 đến 24-9, BHXH tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phường Bắc Nha Trang và các tổ chức dịch vụ thu (Bưu điện tỉnh và Công ty Bảo hiểm PVI tỉnh Khánh Hòa) tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng với gần 680 người dân ở các tổ dân phố trên địa bàn tham dự.

Một hội nghị tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng tại phường Bắc Nha Trang.

Tại các hội nghị, cán bộ BHXH tỉnh tập trung thông tin về những nội dung người dân quan tâm như: Mức đóng, mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương; quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; thủ tục, quy trình tham gia và những điểm mới của pháp luật về BHXH. Không chỉ tuyên truyền, các hội nghị còn dành thời gian để người dân trực tiếp đặt câu hỏi, nêu những vấn đề còn băn khoăn. Từ mức đóng, phương thức đóng đến quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện đều được cán bộ BHXH giải thích cụ thể.

Ông Lê Văn Điệp - Quyền Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH tỉnh cho biết, việc tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư giúp người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn. Qua đó, ngành BHXH hướng đến các giải pháp phát triển và duy trì bền vững người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng. BHXH, BHYT là những chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc, mang tính chia sẻ cộng đồng, không vì mục tiêu lợi nhuận. Vì vậy, việc tuyên truyền không chỉ nhằm vận động người dân tham gia mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu được ý nghĩa, quyền lợi lâu dài của chính sách.

Tiếp tục mở rộng diện bao phủ

Năm 2026, phường Bắc Nha Trang được giao chỉ tiêu phát triển 21.372 lao động tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, tương ứng tỷ lệ 40%. Đến tháng 9, toàn phường có 27.303 lao động tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện, đạt 51%, vượt chỉ tiêu được giao. Kết quả này cho thấy công tác phát triển người tham gia BHXH luôn được chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo sát sao. Tuy nhiên, với đặc thù là địa bàn có một bộ phận lớn lao động làm việc trong khu vực phi chính thức, không có quan hệ lao động ổn định, việc tham gia và duy trì BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của đối tượng này đòi hỏi phải được tuyên truyền thường xuyên, kiên trì và phù hợp hơn.

Thời gian tới, phường Bắc Nha Trang tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức dịch vụ thu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, địa phương chú trọng nhóm lao động tự do, lao động khu vực phi chính thức và những người chưa tham gia hoặc có nguy cơ gián đoạn quá trình tham gia. Cùng với tuyên truyền tập trung, việc đưa chính sách đến từng tổ dân phố, từng nhóm dân cư được tiếp tục được phát huy. Qua đó, chính sách BHXH, BHYT không chỉ dừng ở việc hoàn thành chỉ tiêu được giao mà từng bước trở thành lựa chọn an sinh lâu dài của người dân. Để mở rộng diện bao phủ BHXH, bên cạnh vai trò nòng cốt của cơ quan BHXH, sự phối hợp của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức dịch vụ thu có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người lao động, nhất là những người đang làm việc trong khu vực phi chính thức.