Phường Bắc Nha Trang khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Ngày 28-10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường Bắc Nha Trang tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, khóa 1 năm 2026.

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng, 85 học viên thuộc đối tượng 4 của phường được học tập các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Quang cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng.

Các học viên cũng được truyền đạt nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng diễn ra đến ngày 31-10.