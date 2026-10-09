Phường Bắc Nha Trang hạ độ cao đoạn vỉa hè đường Phạm Văn Đồng để thi công xử lý ngập khi mưa

Ngày 9-10, ông Lê Đại Dương - Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang cho biết, được sự thống nhất của Sở Xây dựng, địa phương đang chủ động triển khai thi công xử lý thoát nước mặt (đọng cục bộ) trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn giao với đường Đoàn Trần Nghiệp đến đường Hòn Chồng.

Khu vực thi công xử lý thoát nước mặt (đọng cục bộ) trên đường Phạm Văn Đồng.

Theo đó, đơn vị thi công sẽ thực hiện hạ cao độ mặt vỉa hè đường Phạm Văn Đồng bằng cao độ hiện trạng mặt đường Phạm Văn Đồng tại tối đa 2 vị trí, mỗi vị trí rộng khoảng 6m để bảo đảm thoát nước mặt từ đường Phạm Văn Đồng chảy ra biển. Đồng thời, dọc chân tường kè dưới bãi cát biển tại 2 vị trí dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng sẽ được gia cố để chống xói lở.

Việc thi công xử lý thoát nước mặt tại khu vực này nhằm giải quyết tình trạng ngập cục bộ mỗi khi có mưa tại khu vực đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ đường Đoàn Trần Nghiệp đến đường Hòn Chồng), ảnh hưởng đến môi trường, an toàn giao thông cũng như sinh hoạt của người dân những năm qua.

Khu vực thi công xử lý thoát nước mặt (đọng cục bộ) trên đường Phạm Văn Đồng khi trời mưa.

Cùng với việc thống nhất phương án xử lý thoát nước trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn giao từ đường Đoàn Trần Nghiệp đến đường Hòn Chồng), Sở Xây dựng cũng giao Ban Quản lý Hệ thống nhà máy nước thải khu vực Nha Trang chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, cung cấp toàn bộ hồ sơ kỹ thuật hiện trạng hệ thống thoát nước liên quan tại khu vực nút giao; hỗ trợ kỹ thuật (nếu có) để UBND phường Bắc Nha Trang tổ chức đấu nối, thi công diễn ra nhanh chóng, đồng bộ, không làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung.