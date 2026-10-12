Phường Bắc Nha Trang gặp mặt các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Sáng 12-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Nha Trang tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2026). Bà Nguyễn Thị Trung Thu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Nha Trang, cùng lãnh đạo phường, đại diện phòng, ban và các doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang trao giấy khen cho 2 tập thể.

Tại hội nghị, đại diện UBND phường đã báo cáo một số kết quả về kinh tế - xã hội của phường 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện được hơn 371,3 tỷ đồng (đạt 85% dự toán năm), giải ngân vốn đầu tư công đạt 61% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm thực hiện đúng tiến độ... Những kết quả trên có sự đóng góp của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn phường.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang trao giấy khen cho cá nhân.

Lãnh đạo phường ghi nhận những nỗ lực, đóng góp thiết thực của các doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân địa phương. Thời gian tới, địa phương mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định và tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Qua đó góp phần cùng chính quyền và Nhân dân địa phương xây dựng phường Bắc Nha Trang trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững đến năm 2030. Lãnh đạo địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành với doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển ổn định, lâu dài.

Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang và các doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Nhân dịp này, UBND phường Bắc Nha Trang khen thưởng 2 tập thể (Công ty Cổ phần Vega City và Công ty Cổ phần DT Group) và 1 cá nhân (ông Nguyễn Quang Duy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DT Group) vì những đóng góp cho công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn phường.