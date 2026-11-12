Phường Bạc Liêu trao Huy hiệu Đảng cho 56 đảng viên

Dự buổi lễ có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ và đại diện chi uỷ các chi bộ trực thuộc.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 63 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Bạc Liêu.

Trong đó, 56 đảng viên được trao Huy hiệu trực tiếp tại buổi lễ, gồm: 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 51 đảng viên nhận Huy hiệu từ 30-50 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bạc Liêu, trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đến đồng chí Lâm Tú Nga.

Đồng chí Trương Công Điện, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Bạc Liêu, trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đến các đảng viên cao niên.

Đồng chí Đoàn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bạc Liêu, trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đến các đảng viên cao niên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Việt Thu ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của các đồng chí.

Bí thư Đảng uỷ phường mong muốn các đảng viên cao niên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, uy tín và kinh nghiệm thực tiễn, đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng phường Bạc Liêu ngày càng văn minh, phát triển.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bạc Liêu chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên cao niên được trao Huy hiệu Đảng.