Phường Bạc Liêu đưa dịch vụ số đến từng khóm, từng nhà

Thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu.

Tại các điểm hỗ trợ ở trụ sở khóm và điểm sinh hoạt cộng đồng, các Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ số thiết yếu, ưu tiên người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn. Người dân được hỗ trợ tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng VNeID, iCaMau, nền tảng “Bình dân học vụ số” tỉnh Cà Mau, cũng như các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử.

Lực lượng Công an hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Không khí ra quân sôi nổi tại cơ sở nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận của đông đảo người dân. Trao đổi về hoạt động tại địa bàn, đồng chí Huỳnh Nguyễn Trúc Huy, Bí thư Khóm 8, cho biết, nhằm đưa công nghệ số thực sự đi vào đời sống, khóm đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức các điểm hỗ trợ trực tiếp, đồng thời phân công thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Những hoạt động thiết thực này không chỉ giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, dễ dàng tiếp cận dịch vụ công và thanh toán số mà còn nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, góp phần xây dựng cộng đồng số an toàn tại cơ sở.

Người dân cao tuổi tại Khóm 10 tích cực tìm hiểu, cập nhật và sử dụng các ứng dụng công nghệ số.

Sự đồng lòng của chính quyền cơ sở cùng sự hưởng ứng của đông đảo người dân, nhất là những người cao tuổi kiên trì học hỏi công nghệ để không bị bỏ lại phía sau, đã tạo sức lan toả cho chương trình.

Công tác tuyên truyền cũng chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân theo phương châm chuyển từ “làm thay” sang “hướng dẫn để người dân tự thực hiện”; tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp hoặc lưu giữ mã OTP, thông tin tài khoản cá nhân.

Người dân Khóm 8 phấn khởi hưởng ứng chương trình “Cùng người dân lên môi trường số” do phường Bạc Liêu triển khai.

Hoạt động ra quân sẽ được các Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục duy trì hỗ trợ trong các ngày làm việc đến hết ngày 31/10/2026, góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, lan toả đến từng hộ gia đình trên địa bàn phường Bạc Liêu./.