Phường Bắc Kạn hoàn thành xuất sắc diễn tập chiến đấu phòng thủ

Cuộc diễn tập hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; đạt kết quả xuất sắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Diễn tập cứu hộ và sơ tán tài sản sau hỏa lực đường không đánh phá.

Trong 2 ngày diễn tập (6,7-10), phường Bắc Kạn đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo chương trình, kế hoạch được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phê duyệt; vận hành đúng cơ chế cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, phối hợp xử trí tình huống.

Các tình huống giả định được thực hiện sát yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Qua đó kiểm tra năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn xã hội.

Thượng tá Đỗ Viết Hà, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo phường Bắc Kạn tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Các hội nghị trong diễn tập được tổ chức nghiêm túc, đúng trình tự; các lực lượng tham gia chủ động hiệp đồng, phối hợp, bám sát tình huống, bảo đảm đúng thời gian, nội dung và an toàn trong suốt quá trình diễn tập.

Tại buổi bế mạc, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá phường Bắc Kạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. UBND phường Bắc Kạn tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Bắc Kạn.

Đợt diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng; đồng thời nâng cao khả năng chủ động xử trí các tình huống đột xuất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ trong tình hình mới.