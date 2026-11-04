Phường Bắc Gianh: Trao tặng 1.000 gói khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Đại diện Công ty TNHH Bệnh viện Hoàng Hà trao biểu trưng 1.000 gói khám sức khỏe miễn phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Gianh - Ảnh: N.M

Tại chương trình, Công ty TNHH Bệnh viện Hoàng Hà trao tặng 1.000 gói khám sức khỏe miễn phí, mỗi gói trị giá 800 nghìn đồng, với tổng kinh phí 800 triệu đồng. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện để người dân được kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe, tiếp cận các dịch vụ y tế và tư vấn kiến thức về phòng ngừa bệnh tật, chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Gianh trong vận động, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội. Đồng thời, ghi nhận sự đồng hành, trách nhiệm của Công ty TNHH Bệnh viện Hoàng Hà trong các hoạt động chăm lo sức khỏe cộng đồng.

Thông qua chương trình góp phần lan tỏa tinh thần "Tương thân tương ái", hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được quan tâm, bảo vệ và nâng cao sức khỏe.