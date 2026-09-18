Phường Bắc Giang: Tích cực chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Giang (Bắc Ninh), công việc giải quyết thủ tục hành chính có thêm một “cánh tay nối dài” từ công nghệ. Người dân đến giao dịch không chỉ được cán bộ hướng dẫn trực tiếp mà còn có thể sử dụng màn hình cảm ứng, mã QR, Chatbot AI, Kiosk AI để tra cứu thông tin, kê khai hồ sơ, số hóa giấy tờ và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Giang hướng dẫn người dân sử dụng Kiosk AI để làm hồ sơ thủ tục hành chính.

Ông Lương Văn Huy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường cho biết: “Trung bình mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận khoảng 600 hồ sơ. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, Trung tâm đã đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, từng bước xây dựng hệ sinh thái số gồm video tuyên truyền bằng AI, trợ lý ảo Chatbot AI và Kiosk AI. Qua đó, người dân đến giải quyết thủ tục hành chính được hỗ trợ nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời giảm áp lực cho cán bộ”.

Qua khảo sát, Kiosk AI cùng các giải pháp hỗ trợ đã phục vụ gần 20 nghìn lượt người dân; trong đó 12.258 lượt tra cứu thông tin và 7.258 lượt được hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến. Nhờ vậy, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của phường đạt hơn 99% và 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, trong đó hơn 99% hồ sơ được trả trước hạn. Chị Đoàn Thị Thắm, kinh doanh ở đường Lê Lợi chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ khi đến giải quyết công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đặc biệt là những sản phẩm công nghệ hỗ trợ điền một số thông tin cơ bản chỉ bằng vài thao tác. Thời gian nộp hồ sơ cũng rất nhanh”.

Bên cạnh việc đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, phường Bắc Giang xác định dữ liệu là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng số, phường chú trọng rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và từng bước làm giàu dữ liệu ở những lĩnh vực thiết yếu như: Đất đai, dân cư, y tế, bảo hiểm, an sinh xã hội… Đến nay, dữ liệu đất đai đã được làm sạch; kích hoạt VNeID mức 2 cho 7.155 trẻ từ 6 -14 tuổi và 95.864 công dân từ 14 tuổi trở lên, đạt 98,75%. Những dữ liệu này đang được từng bước kết nối, khai thác để phục vụ người dân và hỗ trợ chính quyền nắm chắc hơn tình hình địa bàn.

Trên địa bàn phường có khoảng 2.700 doanh nghiệp, trong đó khoảng 2.400 là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm khoảng 90%. Theo cơ quan thuế, 100% doanh nghiệp đã triển khai những nội dung chuyển đổi số thiết yếu như hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, quản lý nhân sự, tài chính, thương mại điện tử và các kênh bán hàng trên mạng xã hội. Hiện nay, 100% hộ kinh doanh tại các chợ được hướng dẫn sử dụng mã QR để thanh toán không dùng tiền mặt.

UBND phường đang triển khai thí điểm 76 cụm loa không dây thông minh, tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng, dự kiến vận hành vào cuối năm 2026. Đây là bước thay đổi cần thiết trong bối cảnh hệ thống truyền thanh có dây trước đây gặp nhiều khó khăn trong bảo trì, nhất là khi hạ tầng giao thông, đô thị có nhiều thay đổi. Với hệ thống mới, nội dung có thể được quản lý tập trung nhưng vẫn có khả năng truyền tải phù hợp tới từng khu dân cư. Trong những tình huống cần thông tin nhanh như phòng, chống thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh hay các cảnh báo khẩn cấp, đây có thể trở thành một kênh thông tin hữu hiệu. Về lâu dài, hệ thống có thể kết nối với các nền tảng số và hệ thống thông tin dùng chung, tạo thành một mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại.

Ông Ngô Thành Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Giang cho biết: Bắc Giang là khu vực đô thị trung tâm, khối lượng công việc lớn, áp lực về thời gian và yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao. Do đó, phường lựa chọn những ứng dụng, giải pháp công nghệ phù hợp, triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả rồi mới nhân rộng. Trước mắt, phường tập trung vào hạ tầng số, dữ liệu, kinh tế số, xã hội số và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Hiện toàn phường được phủ sóng 4G, 5G; cán bộ, công chức, viên chức được trang bị đầy đủ thiết bị và kỹ năng số. Việc ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã trở thành phương thức làm việc hằng ngày, góp phần phục vụ người dân tốt hơn.

Thời gian tới, phường sẽ mở rộng hệ thống camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, giám sát các vi phạm về trật tự giao thông, trật tự xây dựng và cảnh báo thiên tai; đồng thời mở rộng hệ thống truyền thanh thông minh; tăng cường kết nối giữa các tổ dân phố, trang bị thiết bị, ứng dụng để hoạt động ở cơ sở được đồng bộ, liên thông hơn.

Với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân, phường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý hành chính và các dịch vụ thiết yếu, đồng thời chú trọng xây dựng, làm giàu dữ liệu để có thêm cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.