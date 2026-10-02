Phường Bắc Giang tập trung xử lý ô nhiễm hồ Đầm Sen

Sau khi nắm bắt phản ánh từ cán bộ, người dân sinh sống quanh khu vực hồ Đầm Sen, chiều 1/10, UBND phường Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra hiện trạng và nhận thấy, tại một số khu vực mặt hồ xuất hiện nhiều bèo, thực vật thủy sinh, rác và vật chất hữu cơ. Một số khu vực nước lưu thông kém, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường xung quanh. Trước đây, hồ cũng đã từng xuất hiện hiện tượng cá chết, nước có mùi và phát sinh ô nhiễm vào một số thời điểm.

Đồng chí Vũ Thế Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Giang (thứ hai từ phải sang) cùng cán bộ chuyên môn của phường kiểm tra việc xử lý tình trạng ô nhiễm ở hồ Đầm Sen.

Qua rà soát bước đầu, tình trạng ô nhiễm hồ có thể liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý là nước thải sinh hoạt và nước từ hệ thống thoát nước khu vực chảy vào hồ. Bùn đáy tích tụ lâu năm, hệ thống thu gom, tiêu thoát nước chưa đồng bộ và khả năng lưu thông, tự làm sạch của hồ bị hạn chế.

Mặt khác, hệ thống thoát nước tại một số khu vực hiện vẫn có tình trạng nước mưa và nước thải chưa được tách hoàn toàn. Khi nước thải, chất hữu cơ và các chất ô nhiễm tiếp tục theo hệ thống cống, mương chảy vào hồ, trong khi khả năng trao đổi nước hạn chế, dễ dẫn đến tích tụ ô nhiễm, phát triển bèo, tảo và suy giảm chất lượng nước.

Tuy nhiên, theo UBND phường, để xác định chính xác mức độ ô nhiễm cũng như từng nguồn gây ô nhiễm, cần tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống cửa xả, lấy mẫu và quan trắc chất lượng nước.

Các công nhân thuộc Công ty Quản lý công trình đô thị Bắc Giang tiến hành dọn vớt bèo và chất thải ở hồ Đầm Sen.

Đồng chí Vũ Thế Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Giang cho biết, trước mắt, ngày 2/10, phường tập trung tổ chức thu gom rác, bèo, thực vật thủy sinh; khơi thông dòng chảy và duy trì vệ sinh môi trường hồ. Đồng thời, sẽ rà soát toàn bộ các cửa xả, tuyến cống và nguồn nước chảy vào hồ; phối hợp với các đơn vị chuyên môn lấy mẫu, đánh giá chất lượng nước và xác định các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm.

Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND phường sẽ xây dựng phương án xử lý phù hợp, trọng tâm là thu gom, tách nước thải sinh hoạt khỏi nước mưa, hạn chế và tiến tới không để nước thải chưa qua xử lý chảy trực tiếp vào hồ. Cải tạo, khơi thông hệ thống thu - xả tăng khả năng lưu thông và trao đổi nước;

Mặt khác, tổ chức khảo sát, nạo vét bùn đáy tại các khu vực cần thiết. Nghiên cứu áp dụng các giải pháp sinh học, bè thủy sinh hoặc công nghệ xử lý nước phù hợp sau khi nguồn ô nhiễm được kiểm soát; thực hiện quan trắc, theo dõi chất lượng nước định kỳ để đánh giá hiệu quả sau xử lý.

Hồ Đầm Sen bị ô nhiễm nặng, gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đối với những hạng mục vượt khả năng cân đối của phường, UBND phường sẽ tổng hợp, đề xuất UBND thành phố và các sở, ngành chuyên môn quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật, phương án đầu tư và nguồn lực để từng bước xử lý đồng bộ.

"Về giải pháp thời gian tới, quan điểm của UBND phường là không xử lý theo từng đợt, chỉ tập trung vào phần nổi của ô nhiễm, mà phải đồng thời giải quyết nguồn nước thải, hệ thống thoát nước và môi trường trong lòng hồ. Mục tiêu, từng bước phục hồi chất lượng nước, bảo đảm chức năng điều hòa, tiêu thoát nước, cải thiện cảnh quan và môi trường sống của Nhân dân khu vực hồ Đầm Sen", đồng chí Vũ Thế Bằng nhấn mạnh thêm.