Sáng 24/11, UBND phường Bắc Giang khai mạc các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Các đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hưởng ứng chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị thành phố; cấp ủy, chính quyền phường Bắc Giang cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, giàu bản sắc của dân tộc; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chị em phụ nữ đồng diễn dân vũ trên nền nhạc bài hát "Xinh tươi Việt Nam".

Đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phường Bắc Giang, văn hóa không chỉ được thể hiện qua hệ thống di tích lịch sử, những giá trị truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ mà còn hiện diện trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nếp sống văn minh và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Phần thi kéo co thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo người dân.

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay được phường tổ chức từ ngày 18 đến 24/11 với nhiều nội dung phong phú, thiết thực như: Các giải thể thao quần chúng dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh; trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và ẩm thực truyền thống; chương trình văn nghệ, đồng diễn dân vũ, trò chơi dân gian. Đặc biệt, người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm, thưởng thức các loại hình di sản văn hóa được UNESCO ghi danh như: Kéo co Hữu Chấp; thực hành làm tranh dân gian Đông Hồ; hát quan họ, ca trù, then...

Học sinh trên địa bàn thi vẽ tranh với chủ đề "Chung tay xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc".

Thông qua chuỗi hoạt động, phường Bắc Giang mong muốn tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa, góp phần đưa các giá trị di sản đến gần với đời sống cộng đồng; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng phường Bắc Giang ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Nhằm hưởng ứng Ngày hội, sau nghi thức khai mạc diễn ra màn đồng diễn dân vũ do 1.500 hội viên phụ nữ biểu diễn trên nền nhạc sôi động; học sinh thi vẽ tranh với chủ đề “Chung tay xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc”, giải kéo co cùng nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trải nghiệm trò chơi dân gian…