Là địa bàn trung tâm thành phố, phường Bắc Giang luôn xác định công tác quản lý trật tự đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đặc biệt, thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đô thị phường Bắc Giang giai đoạn 2025 - 2030, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, tổ dân phố và Nhân dân.

Đơn vị chức năng đặt biển cảnh báo cấm dừng đỗ xe trên vị trí vạch kẻ mắt võng tại khu vực siêu thị Lotte.

Từ đầu năm đến nay, UBND phường tổ chức 7 đợt cao điểm chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và địa phương. Các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; đỗ, dừng phương tiện không đúng quy định; xả rác gây mất mỹ quan đô thị trên những tuyến đường, khu vực trung tâm. Kết quả, phường đã triển khai tháo dỡ các công trình vi phạm trên 15 tuyến đường với hơn 3.500 hộ có liên quan; thu gom hơn 80 tấn rác thải, chậu hoa, cây cảnh gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Việc xử lý công trình tạm của Bưu điện thành phố tại khu vực gần ngã tư Hùng Vương - Lê Lợi là một trong những điểm nhấn trong công tác chỉnh trang đô thị của phường. Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri về công trình không phù hợp với kiến trúc, cảnh quan khu vực trung tâm, UBND phường đã tổ chức kiểm tra hiện trạng, làm việc với Bưu điện thành phố và các đơn vị liên quan, yêu cầu rà soát, tháo dỡ công trình tạm. Sau buổi làm việc, các đơn vị liên quan đã tháo dỡ toàn bộ phần nhà tạm trong tháng 10/2026, đồng thời chỉnh trang khu vực bảo đảm hài hòa với cảnh quan chung.

Để công tác quản lý đô thị không chỉ dừng lại ở những đợt ra quân cao điểm mà trở thành nhiệm vụ thường xuyên, phường Bắc Giang chú trọng phát huy vai trò của các tổ dân phố, lực lượng an ninh cơ sở và sự tham gia trực tiếp của người dân. Theo đồng chí Lê Duy Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Bắc Giang, hiện nay 35/35 tổ dân phố đã thành lập đội quản lý trật tự đô thị, với thành phần nòng cốt là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng an ninh cơ sở. Mỗi đội có khoảng 15 người, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở, phát hiện và phối hợp xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. “Phường duy trì giao ban, đánh giá kết quả thực hiện của từng tổ dân phố, chỉ rõ những việc đã làm được và những tồn tại cần khắc phục để có biện pháp xử lý kịp thời”, đồng chí Mạnh cho biết thêm.

Theo báo cáo của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường, đơn vị đã nhắc nhở 36.300 lượt trường hợp kinh doanh, buôn bán, đặt dựng biển quảng cáo, ô che và bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; 22.200 lượt trường hợp xả rác, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định.

Tại tổ dân phố Nam Giang, lực lượng quản lý trật tự đô thị được thành lập với 25 thành viên, phân công tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành quy định và phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Đồng chí Hà Thị Sáp, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Nam Giang thông tin, tổ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân, đồng thời xây dựng lịch phối hợp giải quyết những trường hợp không chấp hành.

Tuy nhiên, theo đồng chí Sáp, việc duy trì trật tự đô thị tại địa bàn vẫn còn những khó khăn nhất định. Hiện có 17 tuyến đường đang được triển khai lát lại vỉa hè nên việc tổ chức sắp xếp, quản lý chưa thể thực hiện đồng bộ. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh chủ yếu liên quan đến một số người từ nơi khác đến thuê nhà. Tổ dân phố mong muốn sau khi các tuyến đường hoàn thành cải tạo, phường tiếp tục phối hợp tổ chức lập lại trật tự, tạo không gian đường thông, hè thoáng…

Cùng với lực lượng tự quản hoạt động thường xuyên, vào giờ cao điểm (6 giờ 30 và 16 giờ 30) hằng ngày, Trung tâm cũng bố trí cán bộ làm nhiệm vụ ở một số nút giao thông trọng điểm, khu vực trường học và chợ dân sinh, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt. Trung tâm còn phối hợp với tổ dân phố, bảo vệ siêu thị chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định tại khu vực Quảng trường 3/2, siêu thị Lotte. Đồng thời, tiếp tục xử lý việc sử dụng vỉa hè, khuôn viên cây xanh làm nơi trông giữ phương tiện trái quy định; xử lý hoạt động bán hàng rong và một số vi phạm về mái che, biển hiệu quảng cáo, công trình tạm tại các tuyến đường, khu dân cư.

Ghi nhận sự vào cuộc đồng bộ của ngành chức năng, người dân nhận thấy những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đô thị tại địa phương. Anh Nguyễn Trọng Sơn, số nhà 84 đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang cho biết, thông qua công tác tuyên truyền của chính quyền và việc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở của tổ quản lý trật tự đô thị, các hộ dân đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Các cửa hàng cũng chủ động sắp xếp phương tiện, nhắc nhở khách hàng để xe đúng nơi quy định, không gây cản trở giao thông…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, phường Bắc Giang tiếp tục triển khai Đề án nâng cao chất lượng đô thị giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, bố trí vị trí các bãi đỗ xe ô tô phù hợp. Qua đó, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, hướng tới không gian đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và hiện đại.