Phường Bắc Giang đóng lối đi tự mở qua đường sắt

Theo UBND phường Bắc Giang, việc đóng lối đi tự mở nhằm thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới.

Lối đi tự mở qua đường sắt đối diện cổng Bến xe khách Bắc Giang sẽ đóng từ ngày 9/10/2026.

Trên địa bàn phường Bắc Giang hiện có 8 đường ngang, lối qua tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, trong đó có 3 lối đi tự mở không có gác chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt. Việc đóng các lối đi tự mở được xác định là giải pháp cần thiết nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

UBND phường đề nghị các cơ quan, đơn vị và Nhân dân kể từ thời điểm đóng lối đi tại Km51+090 không lưu thông qua vị trí này, chủ động điều chỉnh hướng đi và sử dụng các đường ngang, lối qua đường sắt hợp pháp, an toàn. Đồng thời, nghiêm cấm việc tự ý tháo dỡ, di chuyển, làm hư hỏng rào chắn, mở lại lối đi hoặc hình thành lối đi tự mở mới qua đường sắt.

Các tổ dân phố, lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.