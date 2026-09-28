Phường Bắc Giang cưỡng chế thu hồi hơn 4.306 m² đất phục vụ dự án khu đô thị

Theo đó, Ban Cưỡng chế thu hồi đất phường Bắc Giang triển khai cưỡng chế theo phương án đã được phê duyệt tại khu vực dự án thuộc tổ dân phố Dĩnh Trì, phường Bắc Giang. Phương án ban đầu có 8 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp thuộc diện cưỡng chế với 31 thửa đất, tổng diện tích hơn 5.655 m².

Đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Cưỡng chế thông qua quyết định và phát lệnh tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, qua tuyên truyền, vận động, 1 hộ đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. 7 hộ còn lại với diện tích hơn 4.306 m² tiếp tục thực hiện cưỡng chế theo phương án.

Diện tích đất của các hộ thuộc diện cưỡng chế là đất trồng lúa; trên đất có cây trồng hằng năm gồm đào, mai, mộc hương. Trong các trường hợp này, 2 hộ có chủ sử dụng đất đã chết; những người thuộc hàng thừa kế theo quy định pháp luật là 9 cá nhân.

Các trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt. Trước khi tổ chức cưỡng chế, UBND phường Bắc Giang, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Bắc Giang cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải quyết kiến nghị.

Tại buổi cưỡng chế, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Cưỡng chế thông qua quyết định và phát lệnh tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Phường Bắc Giang chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hồ sơ và các điều kiện bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp rà phá bom, mìn, vật liệu nổ. Công an phường xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Các lực lượng chuyên môn chuẩn bị phương án kiểm kê, bảo quản tài sản và bàn giao mặt bằng.

Lực lượng tham gia tại hiện trường gồm các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án và 40 dân quân hỗ trợ bảo đảm an ninh khu vực cưỡng chế. Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu chuẩn bị 5 máy xúc, 2 máy ủi, 1 ô tô tải và đất san lấp phục vụ thi công.

Việc cưỡng chế được thực hiện sau khi kiểm tra các điều kiện an toàn và tiếp tục vận động các hộ tự nguyện nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Trường hợp không chấp hành, Ban Cưỡng chế công bố quyết định, lập biên bản, kiểm kê, kê biên và giải tỏa tài sản theo trình tự quy định.

Sau khi hoàn thành, mặt bằng được bàn giao cho Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Bắc Giang và chủ đầu tư để triển khai dự án.