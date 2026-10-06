Phường Bắc Giang cần bố trí nguồn lực xử lý ô nhiễm hồ Đầm Sen

Đó là nội dung văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Ninh vừa ban hành hôm nay (6/10) gửi UBND phường Bắc Giang sau khi nhận được phản ánh từ người dân và cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh về việc ô nhiễm ở hồ Đầm Sen, tổ dân phố Chi Ly, phường Bắc Giang.

Trưa 2/10, đồng chí Vũ Thế Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Giang kiểm tra, chỉ đạo công tác dọn vớt bèo, chất thải trên hồ Đầm Sen.

Nội dung công văn này cũng nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch số 295/KH-UBND, ngày 7/8/2026 của UBND thành phố Bắc Ninh thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 10/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tổng thể bảo vệ môi trường thành phố Bắc Ninh, giai đoạn 2026- 2030.

Trước đó, ngày 2/10, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đăng tải tin, clip về việc xử lý ô nhiễm môi trường ở hồ Đầm Sen.

Hồ Đầm Sen là hồ điều hòa nằm trong khu vực dân cư thuộc tổ dân phố Chi Ly, có vai trò tiêu thoát nước, điều hòa môi trường và tạo cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện tình trạng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.

Sau khi nắm bắt phản ánh từ cán bộ, người dân sinh sống quanh khu vực hồ Đầm Sen, chiều 1/10, UBND phường Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra hiện trạng và nhận thấy, tại một số khu vực mặt hồ xuất hiện nhiều bèo, thực vật thủy sinh, rác và vật chất hữu cơ, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường xung quanh.

Qua rà soát bước đầu, tình trạng ô nhiễm hồ có thể liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý là nước thải sinh hoạt và nước từ hệ thống thoát nước khu vực chảy vào hồ. Bùn đáy tích tụ lâu năm, hệ thống thu gom, tiêu thoát nước chưa đồng bộ và khả năng lưu thông, tự làm sạch của hồ bị hạn chế.

Mặt khác, hệ thống thoát nước tại một số khu vực hiện vẫn có tình trạng nước mưa và nước thải chưa được tách hoàn toàn. Khi nước thải, chất hữu cơ và các chất ô nhiễm tiếp tục theo hệ thống cống, mương chảy vào hồ, trong khi khả năng trao đổi nước hạn chế, dễ dẫn đến tích tụ ô nhiễm, phát triển bèo, tảo và suy giảm chất lượng nước.

Hồ Đầm Sen đã được dọn sạch bèo và chất thải, không còn mùi hôi thối. Ảnh chụp chiều 6/10/2026.

Trước mắt, phường đã tập trung tổ chức thu gom rác, bèo, thực vật thủy sinh; khơi thông dòng chảy và duy trì vệ sinh môi trường hồ. Đồng thời, sẽ rà soát toàn bộ các cửa xả, tuyến cống và nguồn nước chảy vào hồ; phối hợp với các đơn vị chuyên môn lấy mẫu, đánh giá chất lượng nước và xác định các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm. Hiện tại, hồ Đầm Sen không còn hiện tượng bốc mùi hôi thối như trước.

Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND phường sẽ xây dựng phương án xử lý phù hợp, trọng tâm là thu gom, tách nước thải sinh hoạt khỏi nước mưa, hạn chế và tiến tới không để nước thải chưa qua xử lý chảy trực tiếp vào hồ. Cải tạo, khơi thông hệ thống thu - xả tăng khả năng lưu thông và trao đổi nước.

Mặt khác, tổ chức khảo sát, nạo vét bùn đáy tại các khu vực cần thiết. Nghiên cứu áp dụng các giải pháp sinh học, bè thủy sinh hoặc công nghệ xử lý nước phù hợp sau khi nguồn ô nhiễm được kiểm soát; thực hiện quan trắc, theo dõi chất lượng nước định kỳ để đánh giá hiệu quả sau xử lý.

Đối với những hạng mục vượt khả năng cân đối của phường, UBND phường sẽ tổng hợp, đề xuất UBND thành phố và các sở, ngành chuyên môn quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật, phương án đầu tư và nguồn lực để từng bước xử lý đồng bộ.