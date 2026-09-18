Phường Bắc Gia Nghĩa cảnh báo người dân hạn chế tiếp cận khu vực có nguy cơ sạt trượt

Đường bê tông tại tổ dân phố 10 Đắk Ha, phường Bắc Gia Nghĩa xuất hiện các vết nứt ngang

Sáng 18/9, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa Võ Hoàng Sơn cho biết, phường vừa có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về tình trạng nứt, sụt lún, sạt trượt tại tổ dân phố 10 Đắk Ha.

Qua kiểm tra, tuyến đường bê tông dài khoảng 350 m, nằm trên địa hình dốc và kết nối trực tiếp với Quốc lộ 28. Trên mặt đường xuất hiện khoảng 8 vị trí nứt ngang tuyến, cách nhau khoảng 10 - 15 m. Các khe nứt rộng khoảng 15 - 20 cm, sâu phổ biến 20 - 30 cm. Một số vị trí có vết nứt sâu khoảng 50 cm.

Đáng chú ý, các vết nứt không chỉ xuất hiện trên mặt đường mà đã phát triển sang khu vực đất sản xuất liền kề. Một số vị trí đất rẫy của người dân xuất hiện nứt, sụt lún cục bộ.

Một số vị trí đất rẫy của người dân phường Bắc Gia Nghĩa xuất hiện nứt, sụt lún cục bộ

Theo UBND phường Bắc Gia Nghĩa, tình trạng trên xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn. Nền đất ngậm nước, địa hình dốc và đặc điểm đất dạng sét được nhận định là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mất ổn định nền đất. Đến thời điểm kiểm tra, chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở và các công trình khác.

Chiều 17/9, ngay sau khi nhận thông tin, ông Võ Hoàng Sơn trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các biện pháp ứng phó. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được yêu cầu phối hợp với Ban Tự quản tổ dân phố 10 Đắk Ha khoanh vùng, cảnh báo các vị trí nguy hiểm.

Địa phương đồng thời tuyên truyền, vận động người dân hạn chế tiếp cận khu vực có nguy cơ sạt trượt, chủ động di chuyển người và tài sản khi cần thiết. Tổ dân phố được yêu cầu thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo khi xuất hiện vết nứt mới hoặc diễn biến bất thường.

Lãnh đạo UBND phường Bắc Gia Nghĩa kiểm tra và yêu cầu khoanh vùng, cảnh báo các vị trí nguy hiểm

“Trong thời gian mưa còn kéo dài, địa phương phải thường xuyên theo dõi diễn biến, kịp thời phát hiện các vết nứt mới hoặc vết nứt mở rộng để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân”, ông Sơn nhấn mạnh.

Về lâu dài, phường Bắc Gia Nghĩa đề nghị cơ quan chuyên môn của tỉnh khảo sát, đánh giá nguyên nhân, phạm vi và mức độ nguy hiểm. Sở Xây dựng được đề nghị đánh giá ảnh hưởng đối với tuyến đường, hướng dẫn giải pháp kỹ thuật trước mắt và nghiên cứu phương án xử lý lâu dài.