Phường Bắc Cam Ranh tuyên truyền pháp luật về quản lý thiết bị bay không người lái

Ngày 29-10, UBND phường Bắc Cam Ranh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và các thiết bị, vật thể có nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Tham dự có lãnh đạo UBND phường, cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch và tổ chức, cá nhân liên quan, cùng đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Luật Phòng không nhân dân; Nghị định số 288/2025 của Chính phủ quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác; cập nhật Thông tư số 78/2026 của Bộ Công an về mã định danh UAV và quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam về bảo đảm an toàn hàng không, bảo vệ vùng trời quanh sân bay, cảng hàng không.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn đăng ký phương tiện bay, tra cứu khu vực được phép bay trước khi sử dụng UAV; tìm hiểu phạm vi cấm bay liên quan đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, khu vực quân sự và công trình trọng điểm; phổ biến hình thức xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi gây mất an ninh, an toàn hàng không và xử lý khi phát hiện thiết bị, vật thể có dấu hiệu đe dọa.

Hoạt động nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm việc sử dụng UAV, diều, đèn trời, khinh khí cầu, máy bay mô hình và thiết bị chiếu sáng công suất lớn xâm nhập khu vực cấm bay, uy hiếp an ninh, an toàn hàng không. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chấp hành pháp luật; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn phường.