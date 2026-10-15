Phường Bắc Cam Ranh tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Chiều 15-10, UBND phường Bắc Cam Ranh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026); đồng thời tổ chức Hội thi “Tiếng hát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động” năm 2026.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, phụ nữ phường Bắc Cam Ranh luôn nỗ lực trong công tác, lao động, học tập; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Lãnh đạo phường Bắc Cam Ranh trao giải đặc biệt cho 2 tiết mục xuất sắc tại hội thi.

Lãnh đạo phường đã gửi lời chúc mừng, động viên nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chương trình còn tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Điểm nhấn của chương trình là Hội thi “Tiếng hát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động” với sự tham gia của 12 cơ quan, đơn vị, gồm 16 tiết mục đơn ca, song ca. Các tiết mục có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam và tình cảm gia đình, mang đến không khí vui tươi, sôi nổi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội.