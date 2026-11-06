Phường Bắc Cam Ranh tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bắc Cam Ranh vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường. Theo đó, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội và người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là lực lượng công an.

Ngã ba Mỹ Ca đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bắc Cam Ranh giao UBND phường chủ trì, chỉ đạo Công an phường phối hợp các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ các tuyến đường, nút giao, khu vực dân cư, trường học, chợ, điểm giao cắt và các đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn phường có nguy cơ mất an toàn giao thông. Đối với các bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông, biển báo, chiếu sáng, điểm mở dải phân cách, lối ra vào khu dân cư, điểm đấu nối với Quốc lộ 1 và các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, kịp thời tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý; đối với những nội dung thuộc thẩm quyền phường thì chủ động khắc phục ngay. Đặc biệt, cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp đối với những vị trí đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng (ngã ba Mỹ Ca), không để tình trạng bất cập kéo dài làm phát sinh nguy cơ tiếp tục xảy ra tai nạn.

Thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhưng còn diễn biến phức tạp. Mặc dù tai nạn giao thông có giảm nhưng kết quả chưa thật sự bền vững. Từ ngày 27-8 đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn phường có chiều hướng gia tăng đột biến, nhất là số người chết. Đáng chú ý, chỉ trong thời gian ngắn, tại khu vực Quốc lộ 1 giao với đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc Tổ dân phố Mỹ Ca (ngã ba Mỹ Ca) đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 4 người, gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống của Nhân dân.