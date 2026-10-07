Phường Bắc Cam Ranh đề nghị người dân bàn giao mặt bằng đã thu hồi

UBND phường Bắc Cam Ranh vừa có thông báo về việc bàn giao mặt bằng đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (khu 3).

Khu vực thực hiện Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (khu 3).

Theo thông báo, từ ngày 31-11-2024 đến 30-9-2026, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Cam Ranh phối hợp với UBND phường Bắc Cam Ranh tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc phạm vi Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (khu 3). Các hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và ký biên bản bàn giao đất. UBND phường Bắc Cam Ranh đã có thông báo bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số hộ dân sau khi thu hoạch thủy sản đã tiếp tục thả nuôi trái phép trên diện tích đã thu hồi thuộc Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (khu 3). Vì vậy, từ nay đến hết ngày 14-10, các hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện di chuyển tài sản để bàn giao đất đã thu hồi cho Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cam Ranh. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành di dời, tiếp tục thả nuôi trên phần diện tích thuộc dự án, mọi thiệt hại về kinh tế UBND phường Bắc Cam Ranh không chịu trách nhiệm.