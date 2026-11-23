Chiều 23-11, UBND phường Bắc Cam Ranh tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết của HĐND phường về tổ chức bộ máy và các quyết định về công tác cán bộ.

Lãnh đạo phường Bắc Cam Ranh tặng hoa chúc mừng đại diện 2 phòng mới thành lập.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua 3 nghị quyết của HĐND phường Bắc Cam Ranh ban hành ngày 19-11-2026, có hiệu lực từ ngày 23-11-2026, gồm: Nghị quyết về giải thể Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; nghị quyết thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương phường; nghị quyết thành lập Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường. Hai phòng mới được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường.

Hội nghị cũng công bố 4 quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và 1 quyết định giao phụ trách phòng.