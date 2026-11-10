Phường Ba Đồn gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân
Nhân Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đồn tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp (DN), doanh nhân trên địa bàn.
Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường Ba Đồn đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội và hoạt động của cộng đồng DN thời gian qua; đồng thời chia sẻ định hướng phát triển địa phương trong giai đoạn tới.
Hiện nay, trên địa bàn phường Ba Đồn có hơn 300 DN đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 900 tỉ đồng. Riêng trong năm 2026, có 29 DN được thành lập mới. Cộng đồng DN đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Định hướng phát triển thời gian tới, phường Ba Đồn xác định thương mại, dịch vụ là động lực quan trọng; tập trung chỉnh trang, phát triển hạ tầng đô thị, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới. Trong đó, chú trọng phát triển khu vực ven sông Gianh thành không gian thương mại, dịch vụ, ẩm thực, vui chơi, giải trí và du lịch; định hướng phát triển Cụm công nghiệp Quảng Long cùng các ngành nghề hỗ trợ, logistics.
Phường cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai hệ thống bản đồ số Ba Đồn Smart nhằm hỗ trợ người dân, DN tiếp cận thông tin và các dịch vụ.
Tại hội nghị, đại diện các DN, doanh nhân đã trao đổi, chia sẻ những vấn đề trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lãnh đạo phường Ba Đồn khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch; kịp thời tiếp nhận và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN.
Dịp này, UBND phường Ba Đồn đã biểu dương, khen thưởng 16 DN tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Ba Đồn năm 2026.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su/202611/phuong-ba-don-gap-mat-cac-doanh-nghiep-doanh-nhan-54f36eb/