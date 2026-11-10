Phường Ba Đồn gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân

Đại diện lãnh đạo UBND phường thông tin một số định hướng phát triển kinh tế-xã hội của phường trong thời gian tới - Ảnh: H.L

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: H.L

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường Ba Đồn đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội và hoạt động của cộng đồng DN thời gian qua; đồng thời chia sẻ định hướng phát triển địa phương trong giai đoạn tới.

Hiện nay, trên địa bàn phường Ba Đồn có hơn 300 DN đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 900 tỉ đồng. Riêng trong năm 2026, có 29 DN được thành lập mới. Cộng đồng DN đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng chí Phạm Quang Ánh, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đồn ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn - Ảnh: H.L

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: H.L

Định hướng phát triển thời gian tới, phường Ba Đồn xác định thương mại, dịch vụ là động lực quan trọng; tập trung chỉnh trang, phát triển hạ tầng đô thị, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới. Trong đó, chú trọng phát triển khu vực ven sông Gianh thành không gian thương mại, dịch vụ, ẩm thực, vui chơi, giải trí và du lịch; định hướng phát triển Cụm công nghiệp Quảng Long cùng các ngành nghề hỗ trợ, logistics.

Phường cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai hệ thống bản đồ số Ba Đồn Smart nhằm hỗ trợ người dân, DN tiếp cận thông tin và các dịch vụ.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị - Ảnh: H.L

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: H.L

Tại hội nghị, đại diện các DN, doanh nhân đã trao đổi, chia sẻ những vấn đề trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lãnh đạo phường Ba Đồn khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch; kịp thời tiếp nhận và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN.

Các đồng chí lãnh đạo phường biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn - Ảnh: H.L

Các đồng chí lãnh đạo phường chúc mừng các doanh nghiệp mới thành lập - Ảnh: H.L

Dịp này, UBND phường Ba Đồn đã biểu dương, khen thưởng 16 DN tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Ba Đồn năm 2026.