Phường Ba Đình vận hành 5 phòng chuyên môn mới

Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND và UBND phường Ba Đình trao quyết định kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Phòng Văn hoá - Xã hội. Ảnh: PV

Theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 24-9-2026 của HĐND phường Ba Đình, từ ngày 1-10, UBND phường có 5 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND và UBND phường, phòng Nội vụ - Tư pháp, phòng Văn hóa - Xã hội, phòng Kinh tế và phòng Hạ tầng - Đô thị - Môi trường.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường đã trao quyết định thành lập các phòng và bổ nhiệm lãnh đạo.

Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND và UBND phường Ba Đình chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao nhiệm vụ giữa Văn phòng HĐND-UBND phường và Phòng Nội vụ - Tư pháp. Ảnh: PV

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND và UBND phường Ba Đình cũng chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn của UBND phường sau sắp xếp.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh nhấn mạnh, tổ chức lại các phòng chuyên môn phải đi cùng với đổi mới cách làm, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm, nâng chất lượng tham mưu và phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Phạm Quang Thanh yêu cầu lãnh đạo các phòng khẩn trương ổn định tổ chức, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả. Cán bộ, công chức được bố trí nhiệm vụ mới cần chủ động tiếp cận công việc, chấp hành phân công, phối hợp chặt chẽ để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND và UBND phường Ba Đình chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao nhiệm vụ giữa Phòng Kinh tế và Phòng Hạ tầng - Đô thị - Môi trường. Ảnh: PV

Để bộ máy mới hoạt động thông suốt, các phòng phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ, hồ sơ đang giải quyết và công việc có thời hạn; bàn giao đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, những vấn đề còn tồn tại và trách nhiệm tiếp theo. Những nhiệm vụ liên quan nhiều phòng phải xác định rõ đầu mối chủ trì, phối hợp và kịp thời báo cáo UBND phường khi có vướng mắc.

Đồng chí Phạm Quang Thanh cũng yêu cầu việc sắp xếp không được ảnh hưởng đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp; hồ sơ phải được giải quyết liên tục, đúng thời hạn. UBND phường cần theo dõi sát quá trình vận hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn và kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, để bộ máy mới sớm hoạt động ổn định, hiệu quả.