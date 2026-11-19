Chủ tịch UBND phường Ba Đình Phạm Thị Diễm trao Cờ thi đua xuất sắc tới đơn vị tiêu biểu. Ảnh: Thi An

Đây là dịp ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên các nhà trường, đồng thời động viên toàn ngành tiếp tục nỗ lực, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại chương trình, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường một năm của giáo dục phường qua phóng sự “Ba Đình - Dấu ấn một năm đổi mới và phát triển giáo dục”. Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, quy mô trường, lớp, số lượng học sinh và phạm vi quản lý lớn hơn, các nhà trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học, từng bước đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đại diện giáo viên, học sinh và cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn phường bày tỏ lòng tri ân đối với những người làm công tác giáo dục, đồng thời chia sẻ niềm tự hào, trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục. Các ý kiến thể hiện quyết tâm tiếp tục nỗ lực, tận tâm với công việc, đổi mới trong dạy và học, góp sức xây dựng giáo dục phường Ba Đình ngày càng phát triển.

Ghi nhận, biểu dương nỗ lực và đóng góp của các nhà trường, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành, Chủ tịch UBND phường Ba Đình Phạm Thị Diễm nhấn mạnh, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, quy mô trường, lớp và số lượng học sinh tăng, các nhà trường đã chủ động khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học, từng bước đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đại diện lãnh đạo phường Ba Đình trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc tới các trường. Ảnh: Thi An

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND phường Ba Đình đề nghị các nhà trường tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm, giỏi chuyên môn; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số phù hợp, chú trọng giáo dục toàn diện và xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Các phong trào thi đua cần hướng đến hiệu quả thực chất, lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo. Phường sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các nhà trường ổn định và phát triển.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo phường Ba Đình được UBND thành phố Hà Nội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026. Cụ thể, Trường Trung học cơ sở Ba Đình (trước sắp xếp là Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ) được tặng Cờ thi đua của UBND thành phố.

Đại biểu, cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh phường Ba Đình chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thi An

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được trao tặng 6 tập thể, gồm: Trường Mầm non A, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba, Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực và Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi (tên các trường trước sắp xếp).

Thành phố cũng tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Thành phố” cho 7 cá nhân là cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường trên địa bàn.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND phường Ba Đình đã có quyết định khen thưởng 19 cá nhân có thành tích xuất sắc.