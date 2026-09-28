Phường Ba Đình truyền thông tránh thai, sức khỏe sinh sản và bảo vệ trẻ em gái

Sáng 28/9, UBND phường Ba Đình tổ chức điểm truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 và Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10.

Hoạt động tập trung truyền tải các nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, đồng thời nâng cao nhận thức về quyền của trẻ em gái, bình đẳng giới và phòng ngừa tảo hôn.

Phát biểu tại chương trình, ông Tiêu Ngọc Chiến, Giám đốc Trạm Y tế phường Ba Đình, cho biết Ngày Tránh thai Thế giới là dịp để tăng cường nhận thức về việc chủ động sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng tránh mang thai ngoài ý muốn.

Theo ông Chiến, đối với vị thành niên, việc được trang bị kiến thức chính xác về sức khỏe sinh sản, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và khả năng tiếp cận nguồn tư vấn tin cậy có ý nghĩa quan trọng. Công tác này cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, ngành y tế và các lực lượng liên quan.

Ông Tiêu Ngọc Chiến nhấn mạnh việc trang bị kiến thức sức khỏe sinh sản, kỹ năng tự bảo vệ và chủ động tránh thai cho vị thành niên. Đồng thời, cần thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em gái và phòng ngừa tảo hôn, lựa chọn giới tính thai nhi. (Ảnh Thành Long)

Cùng với nội dung về tránh thai, chương trình dành sự quan tâm đến quyền và cơ hội phát triển của trẻ em gái. Theo định hướng truyền thông năm 2026, Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10 tập trung vào chủ đề "Chấm dứt nạn tảo hôn và thúc đẩy quyền của trẻ em gái!".

Tại chương trình, ông Tiêu Ngọc Chiến nhấn mạnh việc thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái; đồng thời tuyên truyền xóa bỏ tư tưởng trọng nam, khinh nữ và không lựa chọn giới tính thai nhi.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh là tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục sức khỏe sinh sản, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh. Việc cung cấp thông tin phù hợp giúp trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, có thêm kiến thức để bảo vệ sức khỏe, duy trì việc học tập và chủ động trước những nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai.

Điểm truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 và Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10 giúp học sinh THCS có thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản, kỹ năng tự bảo vệ và nhận thức về bình đẳng giới, phòng ngừa tảo hôn. Qua đó, học sinh biết tìm kiếm thông tin, sự tư vấn phù hợp khi cần thiết. (Ảnh Thành Long)

Đại diện học sinh Trường THCS Ba Đình, em Đinh Hà Minh Châu, học sinh lớp 9A22, cũng chia sẻ thông điệp về quyền được học tập, chăm sóc, bảo vệ và phát triển bình đẳng của trẻ em gái và trẻ em trai.

Theo Minh Châu, học sinh cần chủ động tìm hiểu những kiến thức chính xác về sức khỏe sinh sản, mạnh dạn trao đổi với cha mẹ, thầy cô và cán bộ y tế khi cần được tư vấn. Các em đồng thời cần tôn trọng bạn bè, không phân biệt đối xử giữa nam và nữ, nói không với tảo hôn và những hành vi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập và tương lai.

Thông qua điểm truyền thông, phường Ba Đình hướng tới việc đưa các nội dung về dân số, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới đến gần hơn với người dân, trong đó chú trọng nhóm vị thành niên, thanh niên và trẻ em gái.

Hoạt động cũng góp phần cụ thể hóa các thông điệp truyền thông dân số trong năm 2026, trong đó nhấn mạnh quyền tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, chủ động tránh thai phù hợp, không tảo hôn, không mang thai và sinh con ở tuổi chưa thành niên.