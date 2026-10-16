Phường Ba Đình tri ân đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ chủ chốt. Ảnh: PV

Tại chương trình, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình tặng hoa chúc mừng UBND phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường và trao quà tới các nữ cán bộ chủ chốt.

Theo đồng chí Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ phường Ba Đình, thời gian qua, phường đã duy trì tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Các cán bộ nữ cũng được quan tâm, bồi dưỡng và tạo điều kiện để phát huy năng lực, đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý. Hiện nay, nữ cán bộ chủ chốt chiếm hơn 50%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 46,2%, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường đạt 46,4% và tham gia HĐND đạt 66,7%. Đây là những kết quả cho thấy vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động ở cơ sở.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Các nữ cán bộ chủ chốt của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể phường nhận hoa chúc mừng. Ảnh: PV

Đồng chí Phạm Quang Thanh nhấn mạnh, trong điều kiện tổ chức bộ máy và yêu cầu công việc có nhiều thay đổi, mỗi cán bộ cần chủ động học hỏi, thích ứng, đổi mới cách làm.

Với cán bộ nữ, sự nỗ lực càng đáng trân trọng khi các đồng chí vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa chăm lo gia đình. Tinh thần tận tụy, trách nhiệm, sự kiên trì lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho người dân của các nữ cán bộ đã góp phần tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận tại địa phương.

Đồng chí mong muốn các nữ cán bộ chủ chốt tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, mạnh dạn đề xuất cách làm mới, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy phường tin tưởng đội ngũ cán bộ nữ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của Ba Đình, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, kỷ cương, nghĩa tình.