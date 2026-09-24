Phường Ba Đình tổ chức lại các phòng chuyên môn, sát việc, sát cơ sở

Quang cảnh kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) của HĐND phường Ba Đình khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Ngọc Đức

Theo Đề án của UBND phường, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công việc tăng nhanh trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, trật tự đô thị, tư pháp, nội vụ và an sinh xã hội.

Trong đó, tư pháp, hộ tịch có khối lượng hồ sơ lớn, chiếm khoảng 80% tổng số hồ sơ tại Bộ phận Một cửa. Từ ngày 1-7 đến 31-12-2025, phường đã giải quyết hơn 7.200 hồ sơ. Riêng 9 tháng năm 2026, số hồ sơ hộ tịch và chứng thực lên tới 11.400 bộ.

Công tác nội vụ cũng trải rộng, từ quản lý 71 công chức, 577 viên chức, 93 lao động hợp đồng đến giải quyết chính sách cho khoảng 1.800 người có công. Phường còn quản lý nhà nước về lao động đối với gần 2.500 doanh nghiệp, khoảng 10.000 người lao động.

Theo phương án, 5 phòng mới gồm Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ và Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Hạ tầng đô thị và Môi trường, Phòng Văn hóa - Xã hội. Việc tổ chức lại nhằm phân định rõ hơn đầu mối, nhiệm vụ, nhất là ở những lĩnh vực có khối lượng công việc lớn.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường cơ bản thống nhất với phương án, song đề nghị làm rõ hiệu quả của mô hình 5 phòng, cách phân bổ nhân sự và tác động của việc tăng chức danh lãnh đạo, quản lý.

Đầu năm 2026, phường được giao 82 biên chế công chức và 5 hợp đồng theo Nghị định 111. Sau tổ chức lại, tổng biên chế không tăng. Tuy nhiên, số chức danh lãnh đạo, quản lý dự kiến tăng thêm 6 người, gồm 2 trưởng phòng và 4 phó trưởng phòng.

Giải trình tại kỳ họp, Chủ tịch UBND phường Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết 6 chức danh này được bố trí trong số biên chế thành phố giao cho Đảng, đoàn thể và UBND phường năm 2026.

Theo Chủ tịch UBND phường, dù số lãnh đạo tăng có thể làm giảm số chuyên viên trực tiếp, nhưng trưởng phòng, phó trưởng phòng vẫn phải trực tiếp xử lý công việc chuyên môn khi cần thiết.

Không để việc sắp xếp làm gián đoạn công việc

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đề nghị phân công rõ người, rõ việc và bảo đảm công việc không bị gián đoạn. Đại biểu Lê Hoàn Châu đề nghị xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp và người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với các nhiệm vụ liên ngành, đồng thời có phương án bàn giao hồ sơ đang giải quyết.

Đại biểu Lê Hoàn Châu nêu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Ngọc Đức

Đại biểu Võ Hồng Vinh đề nghị bố trí công chức đúng vị trí việc làm, chuyên môn, nghiệp vụ; việc điều động, phân công phải công khai, minh bạch. Phường cũng cần xây dựng quy chế phối hợp để tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Trọng lưu ý cần tăng cường nhân lực cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đầu tư, dự án, quy hoạch, kiến trúc và những nghiệp vụ chuyên sâu.

Kết luận kỳ họp, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh yêu cầu UBND phường khẩn trương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng phòng; bố trí công chức phù hợp vị trí việc làm và khối lượng công việc.

Việc bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, tài chính, tài sản và trang thiết bị phải được thực hiện đầy đủ. Các thủ tục về con dấu, tài khoản, chữ ký số và hệ thống thông tin cũng phải hoàn tất để 5 phòng mới hoạt động từ ngày 1-10-2026, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp.