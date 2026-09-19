Phường Ba Đình tiếp nối truyền thống từ Giải chạy Báo Hànộimới

Ngày hội thể thao của phường

Trao Cờ lưu niệm cho các đoàn dự chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình năm 2026 phường Ba ĐÌnh. Ảnh: Ba Đình

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Ba Đình tổ chức vào ngày 18-9 tại Công viên Bách Thảo có thể coi như ví dụ tiêu biểu về sự quan tâm của phường tới giải đấu có sức sống hơn nửa thế kỷ qua ở Thủ đô Hà Nôi.

Theo UBND phường Ba Đình, đây là một trong những hoạt động thể thao lớn của địa phương trong năm 2026 cũng là hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy khẳng định, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình không chỉ là một ngày hội thể thao, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội năng động, văn minh, thân thiện, yêu chuộng hòa bình.

Hơn 100 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường tham dự, tranh tài ở các khối học sinh trung học cơ sở (THCS); trung học phổ thông (THPT); công nhân, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang (CNVC- LLVT).

Không khí thi đấu sôi nổi, hào hứng cho thấy sức hút của Giải chạy Báo Hànộimới đối với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Sự quan tâm của phường Ba Đình đối với giải chạy cũng không chỉ được thể hiện ở ngày thi chung kết.

Trước đó, từ tháng 3-2026, địa phương đã tổ chức phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình với sự chuẩn bị nghiêm túc, trang trọng.

Từ phát động, tổ chức chạy hưởng ứng, tuyển chọn vận động viên đến chung kết cấp phường, các bước được triển khai theo hướng tạo điều kiện để ngày càng nhiều người dân, học sinh tham gia tập luyện và thi đấu.

Đặt phong trào thực chất lên hàng đầu

Các VĐV sôi nổi tranh tài. Ảnh: Ba Đình

Ngay sau chung kết cấp phường, phường Ba Đình đã xác định được những vận động viên sẽ tham dự chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 cấp thành phố, diễn ra vào ngày 27-9.

Tuy nhiên, thay vì đặt nặng mục tiêu thành tích, địa phương xác định việc chuẩn bị cho các vận động viên theo hướng phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Ba Đình Nguyễn Tú Anh, thời gian từ chung kết cấp phường đến chung kết thành phố không còn nhiều. Vì vậy, với vận động viên học sinh, phường tập trung tập huấn, chú trọng bảo đảm sức khỏe và an toàn khi thi đấu.

Trong khi đó, với khối công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang, việc tập luyện được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện công việc, giúp vận động viên vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa có sự chuẩn bị cần thiết cho cự ly thi đấu.

Đáng chú ý, Ba Đình không đặt nặng thành tích tại chung kết cấp thành phố. Việc các vận động viên hoàn thành cự ly thi đấu, bảo đảm an toàn và có thêm trải nghiệm trên sân chơi lớn cũng được địa phương xem là một kết quả tích cực.

Cách tiếp cận này cho thấy sự thay đổi từ tư duy chạy để có thành tích sang chú trọng hơn đến giá trị lâu dài của phong trào. Bởi với một giải chạy có bề dày truyền thống như Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình, thành tích của một mùa giải chỉ là một phần; điều quan trọng hơn là tạo được thói quen rèn luyện thể thao, duy trì lực lượng tham gia và để giải chạy thực sự trở thành một hoạt động thường niên của đời sống cộng đồng.

Quận Ba Đình trước đây vốn là địa bàn có phong trào tham gia Giải chạy Báo Hànộimới phát triển mạnh. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường Ba Đình tiếp tục kế thừa truyền thống đó, đồng thời đặt yêu cầu duy trì phong trào theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Từ cuộc thi chung kết tại Công viên Bách Thảo, những vận động viên tiêu biểu sẽ tiếp tục góp mặt tại chung kết cấp thành phố. Nhưng phía sau những bước chạy ấy là một mục tiêu rộng hơn được phường Ba Đình đặt ra là đưa việc rèn luyện thể thao trở thành một phần của đời sống để Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình không chỉ có sức lan tỏa trong ngày thi đấu, mà còn được duy trì thường xuyên, bền vững.

Đó cũng là cách Ba Đình tiếp nối truyền thống, tạo nền tảng cho một phong trào chạy bộ ngày càng thực chất, rộng khắp và lâu dài.

Kết quả, Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 phường Ba Đình đã trao giải như sau: Khối nữ THCS: Nhất Nguyễn Châu Anh (Trường THCS Ba Đình); Nhì Ngô Phương Vy (Trường THCS Ba Đình); Ba Võ Tú Nhi (Trường THCS Ba Đình ) Khối nam THCS: Nhất Nguyễn Bá Minh Phong (Trường THCS Ba Đình); Nhì Bùi Minh Nhật (Trường THCS Ba Đình); Ba Bùi Hải Đăng (Trường THCS Ba Đình). Khối nữ THPT: Nhất Nguyễn Hoa Hà Giang (Trường THPT Phan Đình Phùng); Nhì Khúc Hà Anh (Trường THPT Phan Đình Phùng); Ba Lê Hà Phương (Trường THPT Phan Đình Phùng). Khối nam THPT: Nhất Nguyễn Huy Dương (Trường THPT Phan Đình Phùng); Nhì Lê Hoài Đức Anh (Trường THPT Phan Đình Phùng); Ba Nguyễn Bá Hải Đăng (Trường THPT Phan Đình Phùng). Khối nữ CNVC- LLVT: Nhất Đỗ Thu Hằng (Điện lực Ba Đình); Nhì Lê Thị Lệ Thu (Điện lực Ba Đình); Ba Đỗ Minh Phương (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ). Khối Nam CNVC- LLVT: Nhất Nguyễn Ngọc Thi ( Bộ Tư lệnh Cảnh vệ); Nhì Đặng Công Sỹ (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ); Ba Đỗ Thanh Bình (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ).