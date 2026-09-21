Phường Ba Đình tăng cường quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hiền Chi

Theo báo cáo, phường Ba Đình hiện có 22 di tích, cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 9 di tích cấp quốc gia và 8 di tích cấp thành phố; cùng 7 cơ sở Phật giáo, 1 cơ sở Công giáo và 1 điểm sinh hoạt Tin lành. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, đúng quy định; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được bảo đảm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Hiền Chi

Toàn phường có 20 lễ hội truyền thống, được tổ chức cơ bản an toàn, tiết kiệm, văn minh; không xảy ra cháy nổ, mất cắp di vật, cổ vật, cờ bạc, mê tín dị đoan hay các vụ việc phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Hiền Chi

Phường quan tâm tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, trong đó Lễ hội Tam giáp Xuân Biểu - Ngọc Hà - Hữu Tiệp được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tháng 2-2026. Phường cũng triển khai mô hình “Di tích số”, từng bước ứng dụng mã QR, camera và dữ liệu số tại các di tích. Dịp đón Xuân năm 2026, UBND phường đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Đền Quán Thánh tổ chức ra mắt Không gian văn hóa “Trấn Vũ Quán” tại Đền Quán Thánh.

Trong giai đoạn 2026- 2030, phường sẽ tiếp tục thực hiện tu bổ, tôn tạo 6 di tích (đền Quán Thánh, đình Tây Luông, đình Xuân Biểu, đình An Trí, Chùa Ngũ Xã, chùa Châu Long) theo kế hoạch chuyển tiếp đầu tư công từ quận Ba Đình cũ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình Võ Hồng Vinh báo cáo với Đoàn giám sát. Ảnh: Hiền Chi

Bên cạnh những kết quả đạt được, phường xác định một số vấn đề cần tiếp tục khắc phục như vệ sinh môi trường, bố trí hàng quán, điểm trông giữ phương tiện tại một số lễ hội; đồng thời tăng cường năng lực quản lý, phối hợp và nắm tình hình trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của UBND phường Ba Đình trong triển khai chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, phối hợp với MTTQ và các tổ chức liên quan được quan tâm. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, các lễ hội được tổ chức an toàn, đúng quy định.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị UBND phường tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, phát huy vai trò của MTTQ, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc, chức việc, người có uy tín và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời tiếp nhận, phân loại, xử lý các kiến nghị, phản ánh, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận. Ảnh: Hiền Chi

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị phường nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức lễ hội; chủ động các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các địa điểm tập trung đông người; khắc phục những hạn chế về hàng quán, điểm trông giữ phương tiện, cảnh quan môi trường. Cùng với đó, tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di tích, lễ hội, di sản văn hóa, triển khai hiệu quả mô hình “Di tích số”; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý tiền công đức, tài trợ và tài sản tại các cơ sở tín ngưỡng.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, tuyên truyền, vận động, tăng cường trao đổi thông tin hai chiều với chính quyền, kịp thời tiếp thu, phản hồi các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; đồng thời quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy phát biểu tiếp thu. Ảnh: Hiền Chi

Phát biểu tiếp thu, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Đoàn giám sát. UBND phường sẽ nỗ lực, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác, xứng đáng là địa bàn trọng điểm của Thủ đô.