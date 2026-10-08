Phường Ba Đình tăng cường hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số an toàn

Hội nghị thu hút đông đảo cán bộ, người dân trên địa bàn phường Ba Đình tham gia. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự về những kết quả nổi bật của phường trong chuyển đổi số, từ cải cách hành chính, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp đến xây dựng xã hội số tại khu dân cư.

Theo đó, cuối tháng 7-2026, UBND phường Ba Đình đã triển khai Kế hoạch 100 ngày cao điểm chuyển đổi số, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân.

Từ cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp đến xây dựng xã hội số tại khu dân cư, chuyển đổi số đang từng bước đi vào công việc hằng ngày của chính quyền và người dân.

Trong cải cách hành chính, phường đã đưa 100% thủ tục dành cho doanh nghiệp lên môi trường mạng với 131 thủ tục, trong đó có 89 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Phường cũng đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết đối với 243 trong tổng số 424 thủ tục hành chính, tương đương hơn 57%.

Trên địa bàn hiện có gần 3.000 hộ kinh doanh và hơn 1.600 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến nay, phường đã hỗ trợ 1.322 hộ kinh doanh và 1.547 doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số trong bán hàng, kê khai và nộp thuế, đạt hơn 200% kế hoạch đợt cao điểm.

Các nội dung hỗ trợ tập trung vào thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế điện tử. Hơn 90 hộ kinh doanh tại chợ Châu Long và chợ Ngọc Hà được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử choque.vn.

Một mô hình khác là hỗ trợ hộ kinh doanh livestream giới thiệu, bán sản phẩm OCOP. Hoạt động livestream của hộ kinh doanh bánh cuốn Hàng Than đã thu hút gần 10.000 lượt tương tác, tạo khoảng 1.100 đơn hàng, với doanh thu khoảng 150 triệu đồng.

Chuyển đổi số cũng được đưa xuống từng khu dân cư. Trong triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, 18 điểm hỗ trợ công nghệ đã giúp người dân kê khai, nộp thuế thuận tiện hơn, với số thu ước đạt khoảng 8,5 tỷ đồng.

Các Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại nhà văn hóa, trường học, chợ dân sinh tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, hồ sơ sức khỏe và các nền tảng học tập số, đồng thời nhận diện lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đại diện Thuế cơ sở 2 thành phố Hà Nội trình bày chuyên đề về thanh toán điện tử và sử dụng các phương thức thanh toán an toàn. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Thị Đoan Trang cho biết, phường xác định các hoạt động hưởng ứng phải sát với nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Trọng tâm được chuyển từ tuyên truyền sang hướng dẫn sử dụng nền tảng số, dịch vụ số và tạo giá trị trên môi trường số.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường, khi giao dịch, thủ tục hành chính và hoạt động kinh tế ngày càng được thực hiện trên môi trường điện tử, việc ứng dụng công nghệ phải đi cùng bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài khoản và thiết bị.

Tại hội nghị, đại diện Công ty MobiFone - Bộ Công an, Chi nhánh Hà Nội, và đại diện Thuế cơ sở 2 thành phố Hà Nội đã có các bài trình bày chuyên đề hướng dẫn người dân, cán bộ nhận diện lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài khoản và thiết bị; thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng các phương thức thanh toán điện tử an toàn.