Phường Ba Đình rà soát, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Theo báo cáo của UBND phường Ba Đình, đơn vị được giao 725 nhiệm vụ thuộc 14 lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó 463 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền phường và 262 nhiệm vụ do thành phố giao.

Tính đến hết tháng 9-2026, phường đã cập nhật, báo cáo hoàn thành thực hiện toàn bộ 126 nhiệm vụ thành phố giao cho năm 2026. Trong đó có 123/126 nhiệm vụ đã hoàn thành trước ngày 10-9.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo đó, thu ngân sách ước hơn 5.400 tỷ đồng, đạt gần 250% kế hoạch năm. Chi ngân sách đạt 456 tỷ đồng, đạt 89% dự toán năm và bằng 72,7% dự toán sau điều chỉnh.

Phường đã tập trung triển khai chuyển đổi số trong các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội như tổ chức các phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP, văn hóa, du lịch của địa phương trên nền tảng số; số hóa di tích văn hóa, lịch sử và tổ chức tập huấn để người dân, cán bộ ứng dụng các nền tảng số tốt hơn.

Trong lĩnh vực giáo dục, từ ngày 1-8-2026, phường đã sắp xếp 13 trường công lập thành 4 trường, đơn vị. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai, song tỷ lệ khám sức khỏe ở một số nhóm đối tượng còn thấp. Phường dự kiến tập trung cao điểm trong tháng 10 và đầu tháng 11 để đẩy nhanh tiến độ.

Về quản lý đất đai, phường đã rà soát, số hóa khoảng 14.100 hồ sơ, thửa đất; khoảng 114 hồ sơ còn thiếu thông tin cần tiếp tục xác minh, bổ sung.

Công tác phòng cháy, chữa cháy được tăng cường; công tác phát triển công nghiệp văn hóa, quản lý các di tích trên địa bàn cũng được quan tâm, triển khai đầy đủ.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị UBND phường làm rõ tiến độ thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt, có nguy cơ không hoàn thành; phân tích nguyên nhân và xác định giải pháp khắc phục cụ thể.

Đối với nguồn thu ngân sách, đại biểu lưu ý cần phân biệt tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn với phần ngân sách phường được hưởng, qua đó đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng cần được đẩy nhanh, gắn với tiến độ từng dự án, trách nhiệm của đơn vị liên quan và giải pháp xử lý các điểm nghẽn.

Các ý kiến đồng thời đề nghị phường tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và hoàn thiện dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Việc số hóa di sản văn hóa, xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa cũng cần được quan tâm, gắn với tiềm năng và đặc thù của địa bàn.

Phát biểu kết luận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát, ghi nhận nỗ lực của UBND phường trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ phát sinh và yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy trong thời gian ngắn.

Ông Phạm Quang Thanh đề nghị, từ nay đến cuối năm, phường Ba Đình cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, nâng cao chất lượng quản lý đô thị, hoàn thiện dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính.

Báo cáo và dự thảo kết luận giám sát cần sớm được hoàn thiện, thống nhất số liệu, làm rõ những việc cần tiếp tục thực hiện để HĐND và UBND phường có cơ sở theo dõi, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.