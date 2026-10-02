Phường Ba Đình ra mắt trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH

Các đại biểu nhấn nút khai trương Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH. Ảnh: PV

Trung tâm được thành lập nhằm đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến gần người dân hơn thông qua tuyên truyền, giới thiệu phương tiện, thiết bị và thực hành trực tiếp.

Người dân, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh có thể tìm hiểu cách phòng ngừa, xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn, sơ cấp cứu và sử dụng các phương tiện chữa cháy.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh (giữa), tại lễ ra mắt Đội PCCC và CNCH tình nguyện. Ảnh: PV

Tại đây, các hoạt động được tổ chức phù hợp với từng nhóm đối tượng, đồng thời có sự phối hợp của Công an phường và các cơ quan, đơn vị liên quan. Trung tâm cũng tiếp nhận, quản lý, bảo quản các trang thiết bị được giao, phục vụ hoạt động tuyên truyền và thực hành.

Cũng tại chương trình, UBND phường Ba Đình đã ra mắt Đội PCCC và CNCH tình nguyện gồm 19 thành viên, có nhiệm vụ tuyên truyền, phát hiện nguy cơ cháy, nổ; tham gia chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn, cứu người và tài sản; phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp khi được huy động.

Các thành viên được tập huấn, diễn tập thường xuyên, tham gia tuần tra, trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong những thời điểm đông người và hỗ trợ bảo vệ hiện trường khi xảy ra sự cố.

Các nhân viên y tế hướng dẫn kỹ năng sơ cứu người bị nạn. Ảnh: PV

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Thị Đoan Trang đề nghị Công an phường làm đầu mối tổ chức, điều phối hoạt động của Trung tâm, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xây dựng các nội dung trải nghiệm phù hợp, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành.

Ngay trong ngày ra mắt, tại công viên Bách Thảo, người dân và học sinh được trải nghiệm 8 nội dung gồm: Nhận biết phương tiện PCCC và CNCH, thoát nạn từ trên cao, sơ cấp cứu, di chuyển người bị nạn, xử lý và dập tắt đám cháy bằng bình chữa cháy xách tay, chữa cháy bằng nước và vượt chướng ngại vật dài 42m.

Mô tả hoạt động hỗ trợ người gặp nạn thoát khỏi khu vực nguy hiểm từ trên cao. Ảnh: PV

Theo Trung tá Phạm Vũ Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình, việc đưa Trung tâm vào hoạt động nhằm giúp người dân chuyển từ biết kiến thức sang thực hành kỹ năng, trực tiếp làm quen với phương tiện và cách xử lý tình huống. Qua đó, lực lượng tại chỗ có thể chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố, phát huy phương châm “4 tại chỗ” và nâng cao ý thức phòng cháy trong cộng đồng.