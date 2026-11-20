Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh dự lễ ra mắt Thư viện mở sáng 20-11. Ảnh: Hoàng Nam

Dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh cùng đại diện các tổ dân phố, doanh nghiệp và nhà xuất bản.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy cho biết, xuất bản là một lĩnh vực của công nghiệp văn hóa. Với đề án Thư viện mở, Đảng ủy và UBND phường Ba Đình muốn tạo thêm một địa chỉ để các nhà xuất bản giới thiệu tác phẩm, gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với bạn đọc.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Ba Đình Ngô Ngọc Lâm giới thiệu mô hình Thư viện mở. Ảnh: Hoàng Nam

Ông Nguyễn Dân Huy đề nghị tổ chức các hoạt động bám sát mục tiêu của đề án để thư viện trở thành điểm hẹn thường xuyên của những người làm sách và cộng đồng yêu sách.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Ba Đình Ngô Ngọc Lâm, từ một cuốn sách lịch sử, thư viện có thể tổ chức buổi trò chuyện về Thăng Long xưa. Một câu chuyện về di sản có thể gợi mở đề tài cho buổi triển lãm hoặc hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh. Đó là cách Trung tâm muốn đưa những câu chuyện trên trang sách đến gần hơn với đời sống của người dân, nhất là khi đề tài là những địa danh và di sản ngay trên địa bàn Ba Đình.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt Thư viện mở. Ban Tổ chức cũng tiếp nhận tài trợ từ các doanh nghiệp đối tác và nhà xuất bản để hỗ trợ hoạt động của thư viện.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh (giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt Thư viện mở. Ảnh: Hoàng Nam

Người dân đọc tại Thư viện mở trong ngày ra mắt. Ảnh: Hoàng Nam

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Ba Đình dự kiến phát triển các tủ sách chuyên đề, tổ chức những buổi giới thiệu sách, giao lưu tác giả và mời các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ cùng tham gia. Với người dân và du khách muốn tìm hiểu về Ba Đình, những hoạt động này mở thêm dịp để đọc về địa phương và trực tiếp trò chuyện với những người nghiên cứu, gìn giữ các giá trị văn hóa của vùng đất này.

Khu đọc sách và thưởng thức cà phê ngoài trời nhìn ra hồ Trúc Bạch. Ảnh: Hoàng Nam

Để việc đọc dần trở thành thói quen, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Ba Đình sẽ phối hợp với nhà trường, tổ dân phố và các câu lạc bộ xây dựng chương trình khuyến đọc phù hợp với từng lứa tuổi.

Ông Ngô Ngọc Lâm kỳ vọng về lâu dài, mô hình sẽ lan tỏa của tình yêu sách, hình thành thói quen học tập suốt đời và sự gắn kết trong cộng đồng.