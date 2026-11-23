Lãnh đạo phường Ba Đình tặng hoa chúc mừng tổ dân phố số 17 ra mắt mô hình thiết chế văn hóa cơ sở. Ảnh: Hoàng Nam

UBND phường Ba Đình ra mắt mô hình điểm tổ chức hoạt động văn hóa cơ sở và Nhà văn hóa số tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố số 17, số 2 ngõ 158 Ngọc Hà. Tại đây, người dân có thể đọc sách, tham gia các câu lạc bộ và được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Các đại biểu tham quan Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố số 17 sau lễ ra mắt.

Dự lễ ra mắt có đồng chí Võ Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ba Đình và đồng chí Nguyễn Dân Huy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, cùng cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 17.

Đồng chí Võ Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình, dự lễ ra mắt mô hình thiết chế văn hóa cơ sở tại tổ dân phố số 17.

Thực hiện Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 4-11-2026 của UBND phường Ba Đình, chi bộ và tổ dân phố đã phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể sửa chữa hội trường, hệ thống cấp thoát nước và bố trí các khu vực đọc sách, sinh hoạt chung, hỗ trợ chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy ghi nhận sự chung sức của cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 17. Từ những cuốn sách người dân góp tặng đến các câu lạc bộ ca trù, dân vũ, thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng đang trở thành nơi nhiều thế hệ gặp gỡ, chia sẻ tri thức và gìn giữ nét đẹp của khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt.

Ông Nguyễn Dân Huy bày tỏ tin tưởng rằng với “tinh thần chủ động, đồng thuận và hưởng ứng của Nhân dân”, mô hình tại tổ dân phố số 17 sẽ trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao và học tập thiết thực.

Từ kết quả triển khai tại đây, phường sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình, nghiên cứu nhân rộng để thêm nhiều khu dân cư có không gian sinh hoạt chung và điểm hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

UBND phường bố trí kinh phí trang bị máy tính, máy in, ti vi, tủ sách và dụng cụ thể thao. Từ nguồn sách, báo do người dân đóng góp, thư viện bước đầu có hơn 200 đầu sách.

Các câu lạc bộ dân vũ, thể dục, văn nghệ và ca trù của tổ dân phố lần lượt có 30, 20, 15 và 7 thành viên. Nhà sinh hoạt cộng đồng cũng là nơi người dân giao lưu bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, cờ vua.

Người dân được hướng dẫn truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố số 17 bởi cán bộ Đoàn TNCS HCM phường Ba Đình.

Tại khu vực hỗ trợ chuyển đổi số, người dân được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng iHanoi, VNeID và các tiện ích số thiết yếu.

Đại diện tổ dân phố số 17 cho biết sẽ hoàn thiện quy chế quản lý, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ, thư viện và điểm hỗ trợ chuyển đổi số. Nhằm tăng cường công tác quản lý, tổ dân phố đề nghị phường kết nối đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên tham gia duy trì thư viện, hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số.