Phường Ba Đình: Quyết tâm giải quyết '5 điểm nghẽn'

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: PV

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến dân sinh, hạ tầng đô thị, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tại hội nghị, người dân phản ánh tình trạng ngập úng tại một số khu vực, hệ thống thoát nước xuống cấp, đề nghị phường khảo sát, sửa chữa và có giải pháp khắc phục lâu dài. Tình trạng xe máy dừng, đỗ gây cản trở giao thông tại khu vực đầu phố Đội Cấn vào giờ cao điểm cũng được đề nghị xử lý.

Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị sửa chữa một số tuyến đường, tăng cường tuần tra tại các ngõ sâu, bảo đảm an ninh trật tự và phòng ngừa tội phạm.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, người dân mong muốn được hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu, hạn chế tình trạng bổ sung hồ sơ, đi lại nhiều lần, nhất là đối với các thủ tục liên quan đến đất đai.

Các ý kiến cũng đề nghị đơn giản hóa hồ sơ quyết toán quỹ khuyến học, rà soát đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà vệ sinh công cộng và tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, hàng quán, đơn vị cung cấp suất ăn học đường.

Về phòng cháy, chữa cháy, đại biểu đề nghị tăng cường kiểm tra nhà ở kết hợp kinh doanh, tổ chức tập huấn kỹ năng thoát nạn, cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu. Công tác tuyên truyền cần gắn với các tình huống thực tế, giúp người dân nâng cao kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố.

Các đại biểu cũng phản ánh những bất cập trong quá trình sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đề nghị hoàn thiện thông tin và cải thiện tính thuận tiện, nhất là đối với những người còn hạn chế kỹ năng số.

Đặc biệt, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đề xuất xây dựng kênh hỏi đáp trực tuyến hoặc chatbot để người dân tiếp cận thông tin chính thống; đồng thời đề nghị tạo điều kiện để đoàn viên tham gia chuyển đổi số, quảng bá di sản và phát triển các sản phẩm văn hóa gắn với địa phương.

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND phường Ba Đình Phạm Thị Diễm cho biết, phường sẽ rà soát các kiến nghị, phối hợp với cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra trật tự đô thị, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ tại bộ phận hành chính công, phối hợp triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và phát huy vai trò của thanh niên trong quảng bá di sản văn hóa.

Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh phát biểu kết luận. Ảnh: PV

Kết luận hội nghị, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh nhấn mạnh, đối thoại phải gắn với kết quả giải quyết kiến nghị, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân.

Đồng chí khẳng định, phường Ba Đình quyết tâm tập trung nguồn lực, xác định rõ trách nhiệm và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ 5 điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân.

Đồng chí Phạm Quang Thanh yêu cầu các nội dung kiến nghị được phân công xử lý cụ thể; những vấn đề cần thêm thời gian phải được thông tin tiến độ và trả lời rõ ràng. Trong giải quyết thủ tục hành chính, phường cần đơn giản hóa giấy tờ không cần thiết, hướng dẫn đầy đủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.