Phường Ba Đình phát động cuộc thi 'Văn hóa từ mỗi hành động'

Lễ ký cam kết giữa Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba, đại diện phụ huynh và học sinh thực hiện bộ quy tắc ứng xử, xây dựng con người Hà Nội văn minh, thanh lịch và triển khai mô hình “Trường học thân thiện - Nói lời hay, làm việc tốt, cảnh quan đẹp”. Ảnh: PV

Cuộc thi khuyến khích các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố và người dân chia sẻ những câu chuyện đẹp, hành động tốt, cách làm hay trong xây dựng nếp sống văn minh.

Các tác phẩm dự thi được thể hiện bằng video ngắn, phản ánh những việc làm thiết thực trong công việc, học tập, sinh hoạt hằng ngày và cách ứng xử trên không gian mạng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi không chỉ nằm ở những sản phẩm truyền thông mà còn ở việc khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi người trong thực hành văn hóa ứng xử, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.

Ông Nguyễn Dân Huy đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, nhân dân tham gia. Mỗi đơn vị cần có tác phẩm dự thi, góp phần lan tỏa cách ứng xử đẹp, hình thành thói quen sống văn minh trong cộng đồng.

Dịp này, UBND phường Ba Đình ra mắt mô hình “Trường học thân thiện - Nói lời hay, làm việc tốt, cảnh quan đẹp” tại Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba. Đây là mô hình được phường lựa chọn triển khai đầu tiên trong năm 2026, nằm trong 10 mô hình thực hiện Quy tắc ứng xử gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Phường phấn đấu đến năm 2027, 100% trường học trên địa bàn ra mắt mô hình này.

Người dân quét mã QR để tham gia cuộc thi trực tuyến "Văn hóa từ mỗi hành động". Ảnh: PV

Bà Trần Thị Tố Trinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba, khẳng định nhà trường xác định giáo dục văn hóa ứng xử là nhiệm vụ thường xuyên, được thực hiện trong từng tiết học, hoạt động tập thể và mối quan hệ hằng ngày.

Với học sinh, văn hóa bắt đầu từ những việc gần gũi như lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô; biết cảm ơn, xin lỗi, chia sẻ với bạn bè, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ tài sản chung.

Nhà trường sẽ tập trung xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện; khuyến khích học sinh nói lời hay, làm việc tốt; giữ gìn trường lớp sạch đẹp, chăm sóc cây xanh, tiết kiệm điện, nước và hạn chế rác thải nhựa. Việc giáo dục cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình.

Đại diện người dân, ông Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 17, cam kết phát huy vai trò nhà sinh hoạt cộng đồng trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; vận động người dân giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tài sản chung, ứng xử hòa nhã và giúp đỡ nhau.

Thông qua cuộc thi và các mô hình cụ thể, phường Ba Đình hướng tới đưa Quy tắc ứng xử vào đời sống, để những lời nói đẹp, việc làm tốt trở thành thói quen trong mỗi gia đình, trường học và khu dân cư.